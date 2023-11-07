Блокада кордону: експерт пояснив, хто стоїть за протестами перевізників у Польщі

Польські перевізники заблокували пункти пропуску на кордоні з Україною до 3 грудня. Головна вимога - відновити видачу дозволів для українських водіїв для роботи в ЄС, які Брюссель скасував до червня 2024 року.

Від понеділка, 6 листопада, польські перевізники оголосили цілодобову блокаду трьох пунктів пропуску на польсько-українському кордоні: "Гребенне – Рава-Руська", "Корчова – Краківець" та "Дорогуськ – Ягодин". ТСН.ua вже повідомляв, що польські протестувальники обіцяли пропускати по одному вантажному транспортному засобу на добу в обидва боки. Але по факту лише у пункті пропуску "Корчова – Краківець" вантажні транспортні засоби можуть безперешкодно рухатися на вʼїзд до України. На двох інших заблокований і вʼїзд, і виїзд.

Пасажирські автобуси, легкові автівки, а також гуманітарні й військові вантажі протестувальники пообіцяли пропускати вільно. Блокада, за їхніми словами, стосується лише вантажівок, бо, начебто, польські підприємці відчувають надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

Які вимоги висувають польські перевізники:

відновити дозволи для українських водіїв для роботи в ЄС;

надати доступ до української системи "Шлях";

вилучити польські машини з української системи "єЧерга", створивши нову виключно для польських перевізників;

пропускати порожні польські вантажівки поза чергою;

заборонити реєстрацію в Польщі фірм-перевізників, які фінансуються з-за меж ЄС.

За словами учасників блокади, наразі польсько-український кордон перетнули 880 тис. українських вантажівок, а до відміни дозволів - це було близько 160 тис. Також їх обурює тривале очікування на перетин кордону в електронній черзі "єЧерга". А от щодо реєстрації фірм-перевізників, які фінансуються з-за меж ЄС, тут претензія також до Білорусі, Росії, Туреччини та Грузії.

За словами Посла України в Польщі Василя Зварича, блокування польськими перевізниками доріг до прикордонних переходів - це болючий удар у спину Україні, яка потерпає від російської агресії.

"Під загрозою - коридори солідарності між Україною та ЄС, що проходять через територію Польщі. Закликаємо польських протестувальників припинити блокаду кордону та обрати інші форми відстоювання своїх прав, які б не перешкоджали руху через кордон. Адже в умовах війни такі методи лише грають на руку нашому спільному ворогові - російським терористам, і шкодять інтересам не лише України, але й Польщі та всієї Європи", - написав Василь Зварич у Facebook.

Хто стоїть за протестами польських перевізників? Раніше на спільній пресконференції до організаторів блокади доєдналися представники антисистемної й антиукраїнської партії "Конфедерація". ТСН.ua вже також писав, що вона постійно виступала за припинення надання допомоги Україні, закликаючи навіть зупинити українізацію Польщі, а потім активно долучалася до заборони імпорту й транзиту територією Польщі українського зерна.

За словами Якуба Ольховського, керівника відділу в польському Інституті Центральної Європи, за цим протестом польських перевізників дійсно стоїть "Конфедерація" - єдина антиукраїнська політична сила в Польщі.

"Я з цього не здивований. Можливо вони хотіли отримати якусь політичну вигоду, що малоймовірно з огляду на їхній трагічний результат на парламентських виборах (соцопитування давали їм до 10%, а по факту 15 жовтня вони отримали 6,2% - ред.). Вони програли вибори, бо сподівалися отримати набагато більше. Яка їхня мета? Наразі вони хочуть відбудувати свій політичний потенціал та капітал, граючи на польсько-українських проблемах. Вони не хочуть зникнути з політичного порядку денного Польщі, тому вони займаються дестабілізацією", - сказав ТСН.ua Якуб Ольховський на Українському Центрально-Європейському Форумі (UCEF) у Львові, організованого Радою зовнішньої політики "Українська призма".

Також, за його словами, "Конфедерація" скористалася ситуацією, коли після парламентських виборів у Польщі, які відбулися 15 жовтня, новий уряд ще не сформований, а попередній вже не може ухвалювати необхідних рішень, які б допомогли врегулювати проблему блокування кордону польськими перевізниками. Тому, так видається, що крапку поставить вже новий уряд. Проте наразі в Польщі ніхто не може сказати, коли це станеться.

Формальну перемогу на парламентських виборах здобула провладна "Право і справедливість" (ПіС) Ярослава Качинського. Днями президент Анджей Дуда доручив чинному премʼєру Матеушу Моравецькому сформувати новий уряд. Номінально він може це зробити. Але треба, щоб він здобув підтримку в новому парламенті, де у ПіС вже немає більшості. Тому всі чекають, коли президент Дуда доручить формування уряду "Громадянській коаліції" – блоку правоцентристських партій на чолі з колишнім польським прем’єром Дональдом Туском, разом із "Третім шляхом" та об’єднанням лівих сил "Лівиця".