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За рік після знищення “Мрія” конструктори "Антонов" розсекретили, що відбудований літак стане ще більш рекордним

Автор
Надія ПонькоНадія Понько
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За рік після знищення “Мрія” конструктори "Антонов" розсекретили, що відбудований літак стане ще більш рекордним

Фото: УНІАН

Новий Ан-225 буде створено на базі недобудованого брата-близнюка "Мрії".

Новій «Мрії» бути, адже авіаконструктори ДП «Антонов» уже над цим працюють, а поки триває демонтаж фюзеляжу зруйнованого літака. 

В "Об'єднаному марафоні" у слоті ТСН генеральний конструктор ДП "Антонов" Владислав Власик повідомив, що наразі фахівці шукають уцілілі деталі та елементи конструкції, щоби використати їх у новому літаку. 

Новий Ан-225, який буде створено на базі недобудованого брата-близнюка "Мрії", зовні майже не відрізнятиметься від зруйнованої «Мрії», кажуть конструктори, а от усередині це буде геть новий літак із найсучаснішим обладнанням. 

Нова «Мрія» буде ще потужнішою, легшою за попередню мінімум на 10 тонн, а це означає, що судно братиме на борт іще більше вантажу і летітиме ще довше і ще далі. “Наразі йде стадія проєктування, наразі вже сформували попередній технічний вигляд оновленого літака. Ми розуміємо, що літак Ан-225 повинен бути модернізований, тобто відновлювати його в такому стані, в якому він був, це недоцільно і недоречно”, - зазначив Владислав Власик.  

Відбудувати Ан-225 коштуватиме дуже дорого, але гроші вже готові давати міжнародні донори. “Відбудова “Мрії” це і є відбудова країни. Щойно “Мрію” буде відбудовано ми можемо сказати, що українська авіаційна промисловість та й взагалі потужність України – відбудовані. Ось вона “Мрія” – ось вона відбудована знову”, - додає генеральний конструктор ДП "Антонов".

Рівно рік тому, 27 лютого, російські десантники в Гостомелі підпалили нашу славетну "Мрію" - літак Ан-225. Тоді в Мережу потрапив фрагмент відео з охопленим вогнем літаком, але впродовж місяця ніхто не знав у якому він стані. Аж допоки в Гостомель не пробрався кореспондент ТСН Олександр Загородний із командиром "Мрії" Дмитром Антоновим. Вони зняли приголомшливі кадри, близько десятка унікальних транспортних літаків геть знищені або ж серйозно пошкоджені. Але найбільший біль - це відеокадри сплюндрованого Ан-225. Кабіна, передня частина фюзеляжу і навіть кілька двигунів - знищені. 

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