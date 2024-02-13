За рік війна дуже змінилась: захисники України назвали зброю, якою знищують 90% техніки окупантів (фото, відео)

У районі Бахмута до 90% уражень ворожої техніки припадає на дрони. Так стверджують офіцери бригади "Помста", яка створена на базі Луганського прикордонного загону. На тлі колосального дефіциту артилерії та піхоти наша армія нищить росіян фронтовими дронами.

Про це йдеться у репортажі кореспондента ТСН Андрія Цаплієнка. А по QR-коду в правій частині кадру можна задонатити нашим хлопцям на нічні дрони, які для них є критично необхідними.

Війна дуже змінилася, кажуть захисники

Бійці прикордонної бригади "Помста" показують дрон, який окупанти з жахом називають "Баба Яга". Начальник групи повітряної розвідки Олександр каже, що залежно від снаряду, з цього дрона можна знищувати все – і техніку, і живу силу, і місця базування окупантів.

Прикордонник

Луганський прикордонний загін, на базі якого сформована бригада "Помста", рік тому перемелював окупантів у Бахмуті. Зараз бійців загону знову повернули на знайомий напрямок. Але війна тут стала геть іншою.

"Війна змінилася, зовсім змінилася, війна дронів, так би мовити", – каже Євген.

"Якщо дев'ять місяців тому це були десь там час від часу скиди, то зараз це абсолютно все, починаючи від розвідки, цілодобової розвідки, цілодобових скидів, маленьких дронів, таких великих, як цей, які знищують бронетехніку й артилерію, і, звісно, FPV-дронів", – додає Дмитро Олексюк, комендант 2-ої ПКШР бригади "Помста".

Український дрон

90% ураження окупантів – це дрони

Довелося дуже швидко адаптуватися до нових реалій. Воїни кажуть, що група операторів FPV за день бойової роботи може відправити у ворожий бік більше десятка гвинтокрилих снарядів.

Прикордонники навіть створили власне виробництво боєкомплекту для усіх типів дронів. В умовах економії звичайних боєприпасів дрони на цій ділянці фронту фактично замінили артилерію.

"Якщо взяти десь середньовідсоткову статистику, це десь 90% ураження противника завдяки дронам. Десь 10% відпрацьовує артилерія. Всю решту роботи відпрацьовують дрони", – каже Дмитро Олексюк, комендант 2-ї ПКШР бригади "Помста".

Український дрон

Історія прикордонника, якого врятував дрон

Бронетранспортер намагався евакуювати поранених луганських прикордонників. Та окупанти підбили його. Один з бійців бригади "Помста" не міг рухатися. Перебиті ноги. Він попросив товаришів залишити його біля підбитої машини, щоб ті не гаяли на нього час і врятувалися самі. Аеророзвідники з іншої бригади побачили цей світлий силует – його називають тепловою сигнатурою. Він означає – боєць живий.

Евакуювати його звідти просто не було шансів.

"Занадто близька дистанція до ворога, з одного боку 100 метрів, з іншого 200 метрів або 300 метрів, підійти туди безпечно не було можливо", – каже "Луг", пілот РУБпАК 68-ї окремої єгерської бригади.

Але оператори безпілотника вирішили не здаватися.

"Причепили до дрона пляшку з гарячим чаєм і запискою, в якій було вказано, що він має рухатисяь за дроном. Він почав тягнутися до тієї пляшки з запискою, помалу повз, повз, зупинявся, потім набирався сил – і далі", – зазначає "Луг".

Сергій – врятований прикордонник. У шпиталі. Каже, спочатку не вірив, що то був свій безпілотник.

"Бачу летить, щось несе. Тоді подумав, що "задвохсотить", і руками показував, що не треба", – каже Сергій.

Прикордонник зазначає, що він дуже вдячний своїм рятівникам.

Сергій

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 90% окупантів під Бахмутом знищують БпЛА. Секрети фронтової лабораторії дронів

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