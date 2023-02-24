За рік війни через вбивства і катування навіть про найменші міста України тепер знають на всіх шести континентах

Міста і села стали відомі не завдяки, а через Росію і росіян - через ракетні удари, катування та вбивства, через біль і сльози, через втрати.

Слава, якої не хотіли і відомість, якої не прагнули, але їхні назви тепер знає весь світ - Маріуполь, Херсон, Буча, Бахмут... Упродовж цього року українські міста та села були на вустах цілого світу, світлини з них на обкладинках найвідоміших газет та журналів, а ще репортажі про них на найбільших телеканалах світу, зазначається в ТСН.

Харків, Краматорськ, Маріуполь, Одеса - про ці міста світ говорив уже 24 лютого через перші ракетні удари, перші вибухи і перші жертви серед цивільних. Населені пункти, які росіянам вдалося захопити, чинять спротив і борються за Україну під синьо-жовтими прапорами. Світ вражений сміливістю та незламністю українців. Мелітополь, Бердянськ, Каховка окуповані, але нескорені навіть через рік.

Львів

Потяги зі Львова їхали майже порожні, а сюди прибували переповнені. Фото з вокзалу було на обкладинках світових ЗМІ. Місто стало надійним тилом і місцем прихистку для всіх - українців, які були змушені покинути свої домівки, дипломатів, міжнародних компаній, журналістів. У різний час тут працювали 2000 репортерів із понад пів сотні країн світу. Загалом за цей час через місто пройшли понад 5 мільйонів людей, а сам Львів почали називати найбільшим транзитним хабом світу.

Десятки тисяч тонн продуктів, ліків та одягу з-за кордону - це один із найбільших гуманітарних центрів України. Конвеєр, який не стихає навіть уночі. “Ми охоплюємо всі регіони за потреби і можливостей наших, але зараз наше основне спрямування - це Харківська область, Миколаївська, Донецька, там де нуль і перші лінії, тому що люди є, люди не евакуйовуються”, - каже співзасновниця благодійної організації “Центр волонтерства та захисту” Наталія Шелестак.

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Через свою близькість до кордону з Польщею Львів приймає гостей із усього світу. У кав'ярні, до якої тоді зайшла голлівудська зірка Анджеліна Джолі, у рамці досі зберігають спільне фото та її автограф. “Ми десь пів години не розуміли, що у нас в закладі знаходиться Джолі”, - кажуть працівники.

Харків

Харкову, на відміну від Львова, із країною-сусідкою не пощастило. Удар по площі Свободи окупанти нанесли крилатою ракетою саме з російського Бєлгорода. Від самого початку повномасштабного вторгнення й дотепер це місто, яке не знає ні тиші, ні спокою.

Енергодар

Слідом за Харковом світ здригнувся від назви Енергодар. Місто, в якому розташована найбільша в Європі й третя у світі атомна електростанція. Її росіяни спершу обстріляли, а потім захопили. Світ напряму зіткнувся із загрозою нової ядерної катастрофи.

Ірпінь, Буча, Бородянка, Гостомель

Міста-супутники української столиці. Маленькі, затишні й ще рік тому мало кому відомі, а нині - міста-герої. Бо саме вони не дали росіянам дійти до столиці, але стали синонімом слова "біль" для України, для Європи, для світу. Бо: Гостомель і знищена "Мрія"; Бородянка і люди під завалами; Ірпінь і евакуація під обстрілами; Буча і звірства окупантів.

Літак "Мрія", який знищили російські окупанти.

Київщину від російських загарбників звільнили наприкінці березня. Світ радів разом із нами, та радощі затьмарили фото. На обкладинках світових ЗМІ убиті, закатовані, розстріляні українці. Докази страшних злочинів росіян. Згодом ці події назвуть Бучанською різаниною. “Вбивали без розбору. На жаль, Буча стикнулася з тим, що з тих людей, які загинули в Київській області, кожен третій загинув у Бучі”, - підрахували у адміністрації Київщини.

На території місцевої церкви була влаштована братська могила. Відтоді минуло багато часу, людей перепоховали, все довкола прибрали, а на тому місці тепер меморіал. Всередині храму залишились світлини, які зробили міжнародні фотокореспонденти і які нагадують про ті страшні березневі дні. “На жаль, така слава, про яку ми не мріяли”, - каже настоятель церкви.

Краматорськ

Та не встиг світ отямитися від Бучі, як його приголомшило те, що сталося в Краматорську. Залізничний вокзал, евакуція цивільних і удар “Точкою-У”.

Маріуполь

Місто, яке кровоточить із першого дня. Світ назвав його українським Алепо, там російські окупанти вдалися до тактики випаленої землі. Пологовий, драмтеатр і напис "Діти", “Азовсталь”.

"Маріуполь" - чули на всіх площах світу. Маріуполь - наш незламний і нескорений і обов'язково буде вільний.

Фото: Маріупольська міська рада

Кременчук

У червні Росія завдала жорстокого ракетного удару по торговельному центру в центральній Україні. Унаслідок цього щонайменше десятки людей були вбиті та ще багато отримали поранення. Світ приголомшений, адже усередині ТРЦ на той момент перебувало близько тисячі людей.

Кременчук за сотні кілометрів від будь-якого напрямку фронту на сході України.

Вінниця

У середині липня ракетний удар по Вінниці, серед загиблих 4-річна Ліза.

У цей самий час у Гаазі відбувалася міжнародна конференція, на якій обговорювали, як притягнути Росію до відповідальності.

Крим

У серпні Україна й світ заговорили про Крим. Спершу селище Новофедорівка й аеродром Саки через вибухи там. Далі Євпаторія, Севастополь і зрештою Керч і Кримський міст. Згодом усі ці події об'єднали одним словом - бавовна. Українці радіють, росіяни панікують, світ підтримує.

Фото: Associated Press

Харківщина

У вересні українські захисники перейшли до контрнаступу на Харківщині. Ізюм, Балаклія, Куп'янськ - на перших шпальтах західної преси. Але після деокупації Україна й світ заклякли від жаху і чергових доказів російських злочинів. “Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація. Буча, Маріуполь. Тепер, на жаль, Ізюм”, - кажуть в уряді.

Київ

Столиця України, яку росіяни планували взяти за 3 дні, але захлинулися з першого ж. У жовтні Київ переживає цілу серію масованих ударів, бо росіяни починають обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури. Столицю, як і інші міста росіяни намагаються занурити в темряву і підкорити холодом. Тоді ж росіяни починають поширювати дезінформацію буцімто посольства покидають Київ, але жодне навіть не заявило про такі наміри.

Херсон

У листопаді на перших шпальтах світових видань - Херсон. В обласний центр, який вдалося окупувати росіянам, повертається синьо-жовтий прапор. Лише за кілька місяців після цих подій розвідники, які були серед тих, хто звільняв Херсон, і піднімали прапори - змогли розповісти подробиці цієї операції. “Не спали, напевно, нормально три доби. Багато дуже пройшли пішки, тому що все було заміновано і не могла техніка проїхати”, - розповідають вони.

Та росіяни ніколи не вміли визнавати своїх поразок і тепер мстяться Херсону за свій відступ постійними обстрілами.

Бахмут

Вугледар. Соледар. Фортеця Бахмут. Світ теж все вивчив назви цих українських міст. Уже кілька місяців це найгарячіші напрямки фронту. Там українські захисники титанічно стримують навалу ворога.

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Дніпро

За кожну поразку на фронті - росіяни цинічно обстрілюють мирні міста. Дніпро - стало ще однією болючою точкою на карті. У січні російська ракета знищила цілий під'їзд і вбила 46 людей і цей удар укотре сколихнув цивілізований світ. “Чому ми давали ці інтерв'ю? я не дуже публічна людина і не хочу нею бути, але саме завдяки журналістам і висвітленню цієї події, по-перше, на міжнародному рівні всі дізналися. це не потрібно замовчувати”, - кажуть місцеві.

Увесь цей рік українці тримаються, стоять і борються. Віримо, що на зміну трагічним заголовкам і шокуючим кадрам на обкладинках світових ЗМІ з'являться Ялта, Донецьк і Луганськ. З'являться всі нині тимчасово окуповані міста та села, а на їхньому тлі майорітиме український прапор.

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