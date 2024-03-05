За що Путін мститься Харкову та до чого тут Одеса: експерт розповів, коли можливий повторний наступ росіян

Ситуація на сході України продовжує залишатися важкою. Активність ворога на фронті породжує чимало чуток. У соціальних мережах активно обговорюють можливий наступ ворога на Харків. Нібито росіяни сконцентрували там свої сили для можливого наступу на місто.

Постійні повітряні удари, які наносить противник по Харкову, додають панічних настроїв. Президент України Володимир Зеленський навіть порекомендував мешканцям, тим, хто виїхав у більш безпечні регіони, поки не повертатися до міста.

Також ворог все частіше натякає про можливий наступ на Одесу, а тим часом атакує ракетами та дронами місто, вбиваючи одеситів та маленьких дітей.

Сайт ТСН.ua з’ясовував, чи є загроза наступу на Харків, наскільки доречні чутки про можливість прориву оборони і наступу окупантів на Одесу та Київ.

Чи можливий наступ на Харків?

Військовий експерт Ігор Романенко, згадує форум з безпеки фонду Конрада Аденауера, який проводився у грудні 2021 року у Харкові.

"Я був учасником цього форуму з безпеки. Тоді, на жаль, влада всіляко заперечувала можливість наступу росіян. На форумі я наголошував про високу вірогідність вторгнення. Усі наявні данні вказували на фінальний етап підготовки до наступу ворожих військ. Більше того, тоді я наголошував, що угрупування ворога, яке стоїть на кордоні, націлено саме на Харків. Всі мої прогнози підтвердилися. В 2022 році нам вдалося дати відсіч російським військам, які йшли на Харків. А після цього був контрнаступ і ворога вдалося відтіснити від міста", - розповідає сайту ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу (2006-2010 рр).

Українські військові на бронетехніці / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Експерт зазначає, що зараз ситуація навколо Харкова посилюється, ворог концентрує там свої сили.

"Росіяни застосовують свої резерви у вигляді озброєння та живої сили на Куп’янському напрямку та на прикордонні, але поки ці дії не мають успіху. Щодо повітряних обстрілів Харкова, то тут, гадаю, причина криється у хворобливій психології самого Путіна. Він не може пробачити Харкову його відчайдушний спротив та відмову від усього російського. Це відверта помста. Тому вони наносять удари по місту і надалі це робитимуть. Але це не означає, що окупанти вже завтра можуть розпочати масштабний наступ", - зазначає Ігор Романенко.

Наслідки атаки на Харківщину

Загроза залишається, але бракує сил

Він додає, що для наступу на Харків, росіянам потрібні додаткові сили, а вони їх ще не зібрали у достатній кількості.

"Загроза наступу на Харків безумовно є. Окупанти не змінили свої плани щодо захоплення міста. Вони хочуть цього, як і хочуть повторити наступ, наприклад, на Київ. Але є велика різниця між бажаннями та реальними можливостями. Бойові дії зараз точаться на сході та півдні майже по всій лінії фронту, і це вимагає значних сил. Росіяни їх витрачають, завдяки відчайдушним діям наших оборонців. Тому, я вважаю, що ворог навіть на оперативному рівні, не кажучи вже про стратегічний, не зможе зараз зібрали сили для наступу на Харків", - запевняє Ігор Романенко.

Чи є загроза для Одеси?

Щодо можливого наступу на Одесу, то військовий експерт зазначає, що це місто для окупантів стоїть під №2 після Харкова.

"Для Путіна Одеса, як і Харків – сакральні цілі. Вже були спроби росіян провести десантну операцію щодо Одеси, але ці плани було зламано. Великі десантні кораблі Чорноморського флоту раз за разом ідуть на морське дно. Тому тут все теж дуже далеко – від бажань росіян та реальності. Але ворог не відмовляється від думки захопити місто. По силах у них поки немає такої можливості", - додає Ігор Романенко.

На місці удару російського безпілотника по будинку в Одесі / Фото: Telegram Одеської ОВА

Протидія і недопущення старих помилок

Військовий експерт зазначає, що зупинити наступ ворога можна лише активною протидією, а ще не допускати повторних помилок та вчитися на діях ворога.

"Зараз багато говорять про "витік" інформації щодо нашого контрнаступу минулого року. Вибачте, але про нього знали всі, навіть школярі. Про це розповідали усілякі експерти, детально розжовуючи – де та коли це має статися і що для нас стратегічно важливо. "Допомагали" навіть наші західні військові партнери, розповідаючи детально у медіа про стан наших бригад – кількість, озброєння та інше. Все це дуже добре чув та бачив ворог. Навіщо це було робити – загадка", - підкреслює Ігор Романенко.

Ворог отримав достатньо часу, щоб підготуватися до стратегічної оборони / Фото: ТСН.ua

Він переконаний, що за цими розмовами, ми надали росіянам достатньо часу, щоб надійно підготуватися до стратегічної оборони.

"Поки ми сміялися з російських "зубів дракона" і говорили у медіа про всі деталі контрнаступу, росіяни активно окопувалися, бетонували свої бліндажі, рили протитанкові рови, мінували підступи до них. Чим все це закінчилося? Наш контрнаступ не відбувся. Росіяни встояли, виконали своє завдання. А ми змогли максимум – пройти лише їх першу лінію оборони. Тому зараз нам потрібно тримати оборону, бо після Авдіївки ворог почав просуватися на захід", - додає військовий експерт.

Бійці ЗСУ тримають оборону / Фото: Associated Press

Чим та як зупинити ворога?

Ігор Романенко, запевняє, що від наступу ворога нас порятують тільки надійні оборонні рубежі, які необхідно досить швидко формувати.

"Нам потрібно будувати або завершувати зведення оборонних споруд. І у цьому мають бути задіяні не лише військові, а й усі цивільні структури. Про це неодноразово говорилося на засіданні ставки. Перша лінія оборони має передаватися на облаштування військовим, а всі ресурси мають бути направленні на будівництво другої лінії оборони на ключових напрямках і її потрібно будувати у "повний зріст", тобто робити дуже міцною, яку не зможе пройти ворог", - каже Ігор Романенко.

Друга лінія оборони має стати для ворога непрохідною / фото armyinform.com.ua

Військовий експерт підкреслює, що саме тому до ЗСУ потрібно залучати людей, які не можуть воювати з різних причин – релігійних, сімейних, фізичних, але ці люди зможуть копати та бетонувати окопи.

"Нам потрібен трудовий ресурс для будівництва оборонних споруд. Це маємо робити швидко – копати, бетонувати, вдосконалювати. Люди мають нарешті зрозуміти, що йде широкомасштабна війна і є конституційний обов’язок, який має виконувати кожен. Потужні оборонні рубежі потрібні на Харківщині, Одещині, Сумщині, Чернігівщині та у інших регіонах. Бо у разі відступу наших військ, солдати мають займати саме такі надійні рубежі оборони, а не копати окопи під постійним обстрілами противника", - зазначає Ігор Романенко.

Український військовий на фронті / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Доведеться багато копати

За словами експерта, у поповненні ресурсу допоможе стовідсотковий військовий облік чоловіків від 18 до 65 років, а також облік військовозобов’язаних жінок. І це не означає, що цих людей одразу кинуть в бій. Мовляв, на війні не завжди потрібно стріляти, а ще й багато фізично працювати.

Доведеться багато копати / фото armyinform.com.ua

Він пригадує слова свого дідуся, який солдатом-водієм пройшов Другу світову війну.

"Дідусь казав, що на війні найскладніше – не танковий наступ, чи повітряні удари авіації, а найважче копати окоп під обстрілом противника. І вони копали окопи усі п’ять років. Накопали стільки, що можна було метро в багатьох містах побудувати. І не тільки для себе їх рили, але й для техніки, бо якщо ти втратиш техніку, то тебе відправлять у штрафний батальйон. Зараз актуальність риття та копання окопів не змінилася. Наші захисники змушені їх копати під постійними обстрілами аби втримати оборону. Держава має всіляко допомагати у будівництві надійних оборонних споруд та передавати їх для потреб ЗСУ", - підсумовує експерт.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав як та чим оборонятимуть Київ у разі повторного наступу.

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