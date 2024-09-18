За що затримали Усика: все, що відомо про скандал із абсолютним чемпіоном світу з боксу

Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова. Таку новину 17 вересня оприлюднив перший заступник голови комітету ВР з питань молоді і спорту Жан Беленюк. У ситуацію втрутилися дипломати МЗС України. Ба більше, не стримався і президент Володимир Зеленський.

Згодом з’явилася реакція і самого боксера. Все, що відомо про цей скандал, дізналися журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Усика затримали

Абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова. Таку звістку повідомив пізно ввечері, 17 вересня, український спортсмен, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Жан Беленюк у своєму Telegram.

"Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова. Обставини зʼясовуються."

Момент затримання

Нардеп також опублікував момент затримання Усика. На кадрах видно, як польські силовики одягли на спортсмена кайданки і повели у приміщення.

Що сказала дружина боксера?

Пізніше дружина боксера Катерина Усик прокоментувала затримання свого чоловіка в аеропорту Кракова. У своєму Instagram вона зазначила, що все гаразд і нічого кримінального не сталося.

"Все нормально, все хорошо! ! ! Позже Александр все объяснит!! ! ничего криминального...Всем спокойной ночи!!!”

Реакція МЗС

Згодом речник МЗС Георгій Тихий у коментарі "Радіо Свобода" запевнив, що "на доручення міністра Андрія Сибіги, генконсул України в Кракові терміново виїхав до аеропорту для з’ясування обставин ситуації".

"Українська сторона категорично не сприймає продемонстроване на відео ставлення до свого громадянина та чемпіона. Крім того, міністр Андрій Сибіга уже звернувся до свого польського колеги з метою негайно вирішити цю ситуацію. Міністр також доручив генконсулу висловити протест та обурення таким ставленням."

"Наче все ок"

Пізніше Жан Беленюк, який першим повідомив про цей інцидент, написав у своєму телеграмі ось таке повідомлення.

"Наче все ок, скоро Саню повинні відпустити. Подробиці, думаю, він сам озвучить. Всім тихої ночі.”

Втрутився навіть Зеленський

Президент України Володимир Зеленський також прокоментував гучне затримання українського боксера у Польщі і особисто поговорив з Усиком по телефону. Глава держави висловив обурення таким ставленням "до нашого громадянина й чемпіона".

"Поговорив телефоном з Олександром Усиком, коли він був затриманий. Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона. Доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова. Щойно мені повідомили, що все вже добре, нашого чемпіона відпустили і більше його ніхто не затримує.”

Деталі звільнення

Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив деталі звільнення Олександра Усика в аеропорту Кракова. Він координував дії українських дипломатів, перебуваючи на кордоні України та Румунії, куди глава МЗС зараз прямує зі своїм першим закордонним візитом.

Коментар самого боксера

Згодом український боксер Олександр Усик вперше прокоментував своє затримання в краківському аеропорту. Це він зробив у сторіз у Instagram.

"Друзі, все добре. Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося. Дякую всім хто хвилювався. Дякую

українським дипломатам за підтримку. І респект ПОЛЬСЬКИМ правоохоронцям, які, виконують свої обовʼязки, не зважаючи на зріст, вагу, розмах рук і регалії. Слава Богу за все.”

А пізніше український боксер-чемпіон записав відеозвернення після затримання в аеропорту Кракова. Він подякував президенту та дипломатам, які неабияк переймались за нього і особисто займались його звільненням, і додав, що сталися "деякі непорозуміння".

Причина затримання Усика

Одне з польських видань вранці 18 вересня оприлюднило ймовірну причину затримання Олександра Усика. У повідомленні йдеться, що це було не затримання, а етапування до службових приміщень. Далі видання посилається на слова майора Яцека Міхаловського, прессекретаря командира Прикарпатської прикордонної служби.

"Двоє чоловіків були зняті з круїзу перевізником і втратили статус пасажира. Вони не хотіли виходити залишати вихід на посадку на прохання служби безпеки аеропорту, тож нас викликали, щоб ми розібралися. Їх привезли до нас у кімнату, ми пояснили їм, чому вони не полетіли, та які правила діють у цьому випадку. Згодом приїхав український консул перекладати... Обидва чоловіки сильно жестикулювали, бо були незадоволені тим, що не полетіли. Тому надягання наручників було повністю превентивним, і їх одразу знімали в службових кімнатах."

Своєю чергою польський промоутер Анджей Василевський з посиланням на промоутера українського боксера Олександра Красюка розповів, що Усик автомобілем приїхав з Києва до Кракова і звідти хотів летіти до тренувального табору в Іспанії для підготовки до бою-реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі, запланованого на 21 грудня в саудівському Ер-Ріяді. Проте працівники аеропорту з незрозумілих причин не захотіли пускати на борт товариша Усика і згодом затримали його. У відповідь Олександр відмовився летіти самостійно і виступив проти затримання друга, внаслідок чого їх обох затримали.

"Наші служби аеропорту без причини не хотіли пускати його товариша до літака. Тверезий, з документами. Усик відмовився сідати до літака і був затриманий. Який сором! Я добре знаю Олександра особисто, завжди топовий, елегантний і поважає закон."

Видання ESPN, посилаючись на власне джерело, стверджує, що у повідомленні Василевського йшлося про Усика та його тренера Сергія Лапіна, яких нібито не пустили на літак в аеропорту Кракова через те, що працівник авіакомпанії оцінив їхній стан як "непридатний до польоту".

Незважаючи на намагання Усика пояснити, що з ними все гаразд і вони просто втомилися після 14-годинної поїздки з Києва, через мовний бар'єр і категоричну позицію боксера їх було затримано. Лапін уже прокоментував інцидент із затриманням. У сторіз в Instagram він виклав відео і написав, що працівники митного контролю "перевищили свої повноваження".

Регалії Усика

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. У ніч проти 19 травня 2024 року Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів в головному поєдинку боксерського шоу в Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун. Таким чином, Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

У червні Олександр Усик зробив подарунок президенту України Володимиру Зеленському. Боксер вручив главі держави чемпіонський титул за версією WBC у надважкій вазі, який він завоював у поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі. Очільник держави зауважив, що йому незручно отримувати такий подарунок, але Усик пообіцяв, що завоює ще один пояс.

Гучна заява Усика

А нещодавно Олександр Усик заявив, що зібрався йти в політику. Чемпіон світу зізнався, що у майбутньому хотів би обіймати посаду міністра молоді та спорту України і працювати з дітьми. Про це він сказав в інтерв'ю на YouTube-каналі Kanał Sportowy.

"Психологія, здоровий спосіб життя, думати своєю головою, а не слухати, що хто говорить. Я хочу працювати зі своїми хлопцями, зі своїми дітьми для того, щоб навчити їх деяким речам, які можу я. Я б із задоволенням став би міністром спорту — і я стану ним."

Нагадаємо, промоутер Усика теж розкрив подробиці затримання українського чемпіона в польському аеропорту. Олександр Красюк поділився подробицями затримання українського боксера в аеропорту польського Кракова.

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