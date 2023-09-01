За тиждень загинуло семеро українських пілотів: нові подробиці авіатрощ на Житомирщині та Донеччині

Кінець літа видався чорним для наших авіаторів – 25 серпня, під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинули 3 пілоти Повітряних Сил ЗСУ. А 29 серпня, на Бахмутському напрямку в Донецькій області сталася авіакатастрофа з двома гелікоптерами МI-8 військової авіації. Загинули шестеро військових із 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.

Сайт ТСН.ua з’ясовував, чому за останій тиждень так багато трагедій в небі.

Поки ніхто з експертів не може стовідсотково сказати, у чому причина авіакатастроф. Щодо падіння гелікоптерів, то вони, скоріш за все, працювали в парі і летіли на дуже низьких висотах, щоб не стати ціллю для ворожих радарів та ракет. Також, теоретично, гвинтокрили могли постраждати через перешкоди – дерева, електричні дроти чи туман.

Уникали ураження від ворожого літака

Трагедія з гелікоптерами сталася на Бахмутському напрямку, де армійська авіація виконує бойові завдання безпосередньо на передній лінії.

"Два гелікоптера виконували бойове завдання на лінії зіткнення. На них вилетів російський винищувач Су-35. Для того, щоб уникнути ураження пілоти почали маневрувати - сталася авіакатастрофа. Що було причиною – літальні апарати зіткнулися у повітрі, чи за щось зачепилися, поки незрозуміло. Всі обставини вивчаються комісією, яка розслідує авіатрощу", - розповів сайту ТСН.ua Євген Ракіта, речник 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.

Він додає, що на борту двох гелікоптерів було шестеро військових.

"Загинуло два екіпажі – це шестеро чоловік. В кожному гелікоптері було по два пілоти і бортовий технік. Загинуло чотири пілота і два борттехніка. Члени екіпажів були родом з різних куточків України, а один з пілотів з Полтавщини. Завтра (1 вересня) у Полтаві відбудеться прощання з загиблими", - додає Євген Ракіта.

Місце, де впали гелікоптери на Донеччині / фото ДБР

Могла бути диверсія?

В Державному бюро розслідувань кажуть, що за фактом авіакатастрофи з гелікоптерами розпочали розслідування.

"Особлива увага буде приділена вивченню технічного стану гелікоптерів та дотриманню правил підготовки до польотів. Також вивчатиметься версія диверсії або ураження вертольотів ворогом. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику бортових самописців. У межах розслідування вже призначено низку експертиз, проведені невідкладні слідчі дії", - зазначає пресслужба ДБР.

Виконували бойове завдання

Щодо авіакатастрофи на Житомирщині, унаслідок якої загинув легендарний пілот з позивним "Джус" - Андрій Пільщиков та ще двоє пілотів, то в ДБР наголошують, що проводять ретельну перевірку для встановлення причин трагедії.

"Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних ящиків", - зазначають у пресслужбі ДБР.

Наслідки авіакатастрофи на Житомирщині / фото ДБР

Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил ЗСУ зазначає, що небо помилок не пробачає.

"Потрібно розбиратися, що саме сталося. Чи це технічна несправність, чи організаційна помилка, чи інша помилка. Треба дочекатися офіційної версії від ДБР. Причини можуть бути різні. Мають бути розшифровані бортові самописці. Крім того, є об’єктивний контроль, який ведеться на аеродромі – записуються усі перемовини. Це все буде вивчатися. Всі матеріали Повітряні сили надали слідчим ДБР, аби вони якісно та швидко з’ясували, що саме сталося в повітрі. Пілоти виконували завдання, яке їм поставило керівництво бригади – це було виконання бойового завдання і, на жаль, бойові втрати. Ми на цьому одразу наголосили, щоб не було пересмикувань, що це навчальний політ, чи навчальний літак", - розповів сайту ТСН.ua Юрій Ігнат.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про авіакатастрофу на Житомирщині: опублікували імена і фото трьох загиблих пілотів.

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