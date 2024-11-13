За відстрочкою під ЦНАП: чому у Києві утворилися величезні черги і до чого тут ТЦК

У столичній мерії кажуть, що питання поза їх компетенції.

У Києві спостерігаються шалені черги біля ЦНАПу Деснянського району. Як повідомляють у Мережі, чоловіки намагаються продовжити відстрочку від мобілізації на яку мають право, а саме – багатодітні батьки, освітяни, студенти, люди з інвалідністю, працівники різних підприємств.

Люди скаржаться на відсутність електронної черги під час прийому документів, а працівники, які займаються продовженням відстрочок, фізично не можуть прийняти усіх бажаючих.

Відвідувачі кажуть, що чергують під офісом уже кілька днів поспіль, приїжджають вранці і залишаються до пізнього вечора, а дехто, аби бути першим, займає чергу з ночі чергуючи у автівках.

Що кажуть в КМДА

ТСН.ua поцікавився в КМДА, чому виникли такі черги.

"Щодо черги до ЦНАПу в Деснянському районі Києва повідомляємо, що питання знаходиться поза компетенцією Київської міської державної адміністрації, оскільки черга стоїть до представників ТЦК, які фізично розміщені у приміщенні ЦНАПу", – відповіли ТСН.ua в КМДА на наш запит.

З власних джерел нам стало відомо, що у приміщені ЦНАП працюють представники ТЦК, яких там розмістили. А працівники центру надання адміністративних послуг не мають жодного відношення до оформлення або продовження відстрочок.

Чому люди не отримують послугу у режимі електронної черги, а змушені формувати паперові списки, нам не змогли пояснити, додаючи, що це питання до співробітників ТЦК.

На додачу "замінували"

Цікаво, що у вівторок (12 листопада) надійшло повідомлення про "мінування" ЦНАПу у Деснянському районі. Відповідно, його роботу було призупинено на час проведення перевірки, а люди були змушені покинути приміщення.

У поліції Києва підтверджують інформацію про мінування. Поки невідомо, хто повідомив про хибний виклик і з якою метою.

"Повідомлення про мінування приміщення ЦНАП Деснянського району надходило до поліції. Фахівці перевірили приміщення, небезпечних предметів не виявлено", – розповіли ТСН.ua у поліції Києва.

Раніше ТСН.ua розповідав, що у ТЦК Києва майор вистрелив собі в голову на робочому місці.

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