За вихідні бойовики вбили 4 українських воїнів: в одного з них напередодні саме закінчився контракт

Чоловік вже був цивільним і заїхав на передову за речами.

Утрати на передовій - за вихідні проросійські найманці вбили 4 українських воїнів. Перший загиблий вересня - це Денис Герман із Запоріжжя. Боєць не дожив до своїх 32, загинув від обстрілу з артилерії в суботу. Того ж дня під час мінометного обстрілу поблизу Причепилівки, на Луганщині, загинув 36-річний Олексій Куленко. Із протитанкового ракетного комплексу поцілили у вантажівку напередодні, унаслідок чого поранень, несумісних із життям, зазнав морський піхотинець Артур Голуб, йому було 27. Четвертий загиблий - піхотинець Валентин Чепурний.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Російські окупанти дедалі частіше обстріли ведуть не на лінії розмежування, а по селах і територіях за кілька кілометрів від передової. За два місяці військові нарахували з десяток таких атак. Остання була напередодні на Луганщині.

Загалом російські найманці випустили сюди 10 артснарядів. Лягали вони рясно, в одному квадраті. Щонайменше останні два місяці штаб операції об'єднаних сил передає, що чи не щодня саме над Луганщиною літають російські беспілотники. Вони пролітають над мирними селами, десь зависають, а потім саме в ці місця кидають ворожі снаряди.

Саме так було напередодні тут в Причепилівці. «Десь за півгодини до цього спостерігали три беспілотні летальні апарати. Після і розпочався обстріл», - каже військовослужбовець Олександр Книш.

Скалки від снарядів літали повсюди, бійці побігли в укриття. Трьох із них поранило. Нині чоловіки в шпиталі. Один боєць до укриття так і не добіг. Скалками від снаряда, що впав поблизу, йому побило все тіло. Медики спробували його евакуювати, але було вже пізно.

Загиблий - 34-річний Валентин Чепурний. Офіційно - на момент загибелі був уже цивільною людиною, адже за день до обстрілу в нього скінчився контракт. На фронт він заїхав по дорозі зі шпиталю додому, лишень, щоби забрати речі й документи. Чи отримає тепер родина компенсацію за його смерть - невідомо.

Тим часом з іншого боку фронту - на Донеччині - теж утратили воїна. 27-річний Артур Голуб загинув біля села Верхньоторецьке, коли окупанти керованою ракетою поцілили у вантажівку, якою він їхав.

І вже сьогодні зранку російські найманці почали бити з боку окупованої Горлівки. Під артилерійським вогнем опинились околиці Нью-Йорка.

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