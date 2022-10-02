За яких умов Путін може вдарити ядерною зброєю по Україні з території Білорусі – відповідь експерта

Ігар Тишкевич наголосив, що розміщувати на території Білорусі повноцінну екстериторіальну базу з великою кількістю військ президент РФ не буде.

Ядерний удар з території Білорусі можливий, але є нюанси.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич, відповідаючи на запитання, чи може ядерна зброя, якою погрожує Путін усьому світу, залетіти в Україну з боку Білорусі?

"Якщо залітає літак з ракетою, яка має ядерну боєголовку, то може", - зазначив експерт.

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Водночас Тишкевич наголосив, що розміщувати на території Білорусі повноцінну екстериторіальну базу з великою кількістю військ Путін не буде. І пояснив чому.

"Тому що Лукашенко дуже любить владу. І давати диктатору навіть теоретично доступ до ядерної зброї, ядерної дубинки, якою зараз Путін махає і погрожує Заходу? Лукашенко любить владу ще більше, дайте йому до рук ядерну дубинку, у який бік він буде махати? Усюди, але у тому числі і на Путіна. І з точки зору логіки, якщо ти хочеш загнати в кут і впливати, але ти розумієш, що загнаний в кут буде огризатися, чи будеш ти загнаному в кут давати велику дубинку, щоб теоретично він міг замахнутися на тебе?", - каже експерт.

Крім того, Тишкевич зазначив, що тут постає питання кількості російських військових на території республіки Білорусь.

"Тієї кількості російських військ, які є сьогодні, їх недостатньо, щоб ефективно гарантувати безпеку... А раптом у Мінську передумають? А раптом з України (у Білорусь – ред.) зайде ДРГ? Їх (російських військ – ред.) мало. Путін цього боїться. Путіну потрібна (база для розміщення ядерної зброї – ред.) на власній інфраструктурі. Це означає – повноцінна військова база зі своїми складами, зі своєю охороною, зі своєю екстериторіальністю. На зразок того, що було у Криму: це базування Чорноморського флоту, куди можна було б перекинути (ядерну зброю – ред.) і куди Україна не заходила", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден попередив Путіна про те, що застосування зброї масового ураження в Україні матиме для Росії серйозні наслідки, і закликав не робити цього.

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