За яких умов Путін посуне на Дніпро та Запоріжжя: експерт розповів, чим загрожує втрата Вугледару

Військовий експерт окреслив реальну ситуацію на фронті та пояснив, чому операція на Курщині не "пісочниця".

Українців попередили про нову загрозу. Цієї осені росіяни планують створити плацдарми поблизу п'яти обласних центрів України та нищити їх. Про це повідомила народна депутатка Мар’яна Безугла на своїй сторінці у соціальній мережі.

Про що попереджає депутатка?

Також Мар’яна Безугла перераховує, яких саме обласних центрів стосується небезпека: це Запоріжжя і Дніпро, до яких росіяни поступово наближаються, Харків і Херсон, що вже тривалий час зазнають постійних атак, а також Суми, які стали плацдармом для наших активних дій на Курщині.

"Ви бачите, наскільки складною є ситуація в США, а також неадекватність військового керівництва, яке зайняте "курською пісочницею" та забирає туди бригади", – заявила народна депутатка.

При цьому вона закликала військових чинити супротив агресору, а цивільних допомагати військовим.

ТСН.ua з’ясовував, чи дійсно є загроза зі створення плацдармів для п’яти обласних центрів та чи доречно нам посилювати активність на території РФ – Курській області.

Можуть активізуватися на одному напрямку

За словами військового експерта Ігоря Романенка, ситуація на фронті дійсно складана. Але про створення ворогом якихось нових плацдармів, у класичному розумінні цього терміну, не йдеться.

"Питання в іншому, а саме у напрямках наступу росіян – існуючих та нових, які вони будуть вважати важливими та перспективними для себе. Саме там вони будуть концентрувати свої сили та намагатися просуватися вперед. Зараз незважаючи на зусилля наших Сил оборони, росіяни повільно, але все ж просуваються вперед на Покровському напрямку. Але одразу просуватися на п’яти напрямках, окупанти не зможуть", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006–2010 рр.).

Путін та його генерали планують посилити наступальні дії на українські міста / Колаж ТСН.ua

У чому полягає тактика противника

Генерал-лейтенант підкреслює, що питання не в плацдармах перед конкретним містом, а йдеться про ведення бойових дій у якомусь одному напрямку.

"Мета ворога – не лише завдавати нищівних ударів по конкретних містах і навіть по обласних центрах. Росіяни мають свою стратегію. Якщо ворог просунеться на якомусь напрямку значно далі, то там згодом можуть з’явитися і воєнно-політичні наслідки – захоплення чи оточення адміністративних важливих областей. Саме цим чинником керується ворог. Зрозуміло, що росіянам важливо захопити один чи декілька обласних центрів України. Бо до цього їм вдалося захопити лише один – Херсон, але й той вони втратили", – пояснює Ігор Романенко.

Чому варто тиснути на Курщині?

Військовий експерт переконаний, що ми маємо продовжувати активні бойові дії на Курщині та спрямовувати туди додаткові військові ресурси.

"Посилення військових дій на Курщині варто продовжувати. Бо це передусім пов’язано з роботою щодо можливого переговорного процесу з противником. А якщо з перемовин прибрати і цей компонент – Курщину, то у нас мало що залишиться, щоб протиставити ворогу", – зазначає Ігор Романенко.

Новини ТСН 22:00 6 вересня. Підсумки Рамштайну, Іран передав Росії балістику, українська Курщина

Він додає, що у Плані миру чи перемоги, серед низки факторів, має бути присутня реальна військова допомога від наших союзників. А вони активність у цьому процесі, на жаль, не проявляють і чим далі, то більше говорять про завершення війни саме дипломатичним шляхом.

"Певна логіка у цьому є. Але вирішити питання можна саме військово-дипломатичним шляхом, і лише у тому випадку, якщо все це буде підкріплюватися успішними військовими діями з боку України. Якщо ж буде погіршуватися ситуація на фронті та ще й залишити Курщину, то у нас взагалі не залишиться аргументів. Буде лише один – військовий. А як його ефективно реалізувати, якщо постійно гальмується процес з надання Україні військової допомоги з боку наших союзників", – зауважує Ігор Романенко.

Окупанти штурмують Вугледар! Ворог намагається зайти в місто

Оточення під Вугледаром

Експерт додає, що зараз досить складна ситуація навколо Вугледару.

"Росіяни намагаються там створити котел – наступають з тилу наших сил, а також зі східного та західного флангів. На жаль, ворогу вдається просуватися вперед. Вони сконцентрували там досить великі сили, а бригада яка утримує місто, поки суттєвого підкріплення немає. Тому ситуація в Вугледарі критична", – зазначає Ігор Романенко.

Чим загрожує втрата Вугледару?

Експерт підтверджує, що наслідки від можливого захоплення Вугледару – можуть бути негативними. Виникає загроза для обласних центрів Дніпра та Запоріжжя.

"Ціль ворога – перерізання логістичних шляхів для наших військ та просування противника на захід. Якраз це те, з чого ми починали розмову – посилення наступальних дій на якомусь одному напрямку. Захопивши Вугледар, росіяни зможуть продовжити просування до великих міст. Спочатку просування на цьому напрямку матиме лише оперативне значення, а далі може перерости у стратегічне. З військової точки зору – це певні напрямки та території і ситуація може погіршуватися", – підсумовує Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав, що Росія атакує Запоріжжя КАБами: чому ворог почав діставати до міста та яке наступне.

Пекло обстрілів КАБами! Гатять скрізь! Харків, Краматорськ, Запоріжжя, Херсон, Сумщина!

Читайте також:

Ракетно-дронові удари по Україні можуть стати цілодобовими: що задумав диктатор Путін

Чи зможе Росія воювати весь 2025 рік та як змусити Путіна здатись: експерт проаналізував заяву Буданова

Безуглу звільнили з оборонного комітету Верховної Ради