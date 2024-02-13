За яких умов Росія може напасти на НАТО і до чого тут Трамп: німецький експерт пояснив

Експерт звернув увагу, що Росії буде важко переозброїтися та отримати змогу атакувати Альянс у зв’язку з великими втратами професійних солдатів і військових можливостей у війні проти України.

Росія нападе на НАТО лише в тому разі, якщо Альянс не зможе стримати Москву, чи якщо в РФ складеться враження, що країни-члени блоку не хочуть захищатися. Зокрема, свою роль у цьому контексті може зіграти перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловив експерт Німецької ради з міжнародних відносин (DGAP), доктор Штефан Майстер.

Війна Росії і НАТО: за яких умов може напасти РФ

Майстер дав свою оцінку аналітичній записці, опублікованій Німецькою радою з міжнародних відносин у листопаді 2023 року. У вперше йшлося, що НАТО має бути готове до війни з Росією протягом наступних шести років.

"Це була не моя аналітична записка, а моїх колег із програми безпеки та оборони. Чесно кажучи, щодо цього я налаштований досить скептично. Я також її читав і не побачив джерел, які б доводили, чому Росія повинна напасти на НАТО через 6-8 років", – сказав німецький експерт.

Він додав, що дуже скептично ставиться до цього сценарію.

"Я думаю, що це станеться (напад РФ на Альянс – ред.) тільки в тому випадку, якщо НАТО не зможе стримати Росію, чи якщо в Москві складеться враження, що країни-члени НАТО не хочуть захищатися. Гаразд, можливо, коли Трамп прийде… Він вже публічно обговорює це, що він чи США не хочуть захищати деякі країни. Думаю, тоді це може статися", – пояснив Майстер.

На його думку, ця аналітична записка DGAP намагається підштовхнути до дискусії. Це радше ґрунтовний аналіз, що Росія нападе на НАТО.

"Але це більше підштовхує німецьких і європейських посадовців, які приймають рішення, до збільшення інвестицій в оборону на тлі можливого принаймні часткового виходу США з Європи або зменшення інвестицій США в європейську безпеку. Отже, я думаю, що це більше про обговорення політики, ніж про серйозний аналіз того, які сценарії можуть статися", – розповів експерт DGAP.

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Майстер також сказав, що не побачив у аналітичній записці розгляду ризику поразки України у війні:

"Я цього не побачив в аналітичній записці. Можливо, автори так думали, що це частина сценарію, що Україна програє війну. Але атакувати країни Балтії та Польщу – це не про Україну. Йдеться більше про те, скільки часу знадобиться Росії, щоб переозброїтися й мати змогу атакувати НАТО".

Експерт зазначив, що Росії буде важко переозброїтися та могти атакувати Альянс. Країна-агресорка втратила дуже багато професійних солдатів і військових можливостей.

"І навіть якщо зараз Росія збільшила свої виробничі лінії, їй все одно потрібні Північна Корея та Іран, щоб мати достатню кількість боєприпасів і зброї. Росія не має достатніх потужностей для виробництва", – оцінив Майстер.

Нагадаємо, напередодні голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген заявив, що після України Росія може атакувати одну з країн НАТО.

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