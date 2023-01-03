За якими сценаріями можна деокупувати всю територію України: прогноз ексголови розвідки

Маломуж не виключає, що ЗСУ звільняють всі території, включаючи Донецьку і Луганську області і південний регіон, але без Криму. За півострів буде дипломатична боротьба.

Керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж розповів, за якими сценаріями можна деокупувати захоплені території.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

Маломуж зауважив, що керівник ГУР Буданов і американський генерал Годжес озвучують позитивну версію деокупації Криму. (Годжес і Буданов зазначали, що Україна звільнить окупований Росією Крим до кінця літа 2023-го).

Росія готується до наступу ЗСУ

За словами екскерівника розвідки, ця версія має право на життя, але в даній ситуації Росія опановує моделі різних захисних операцій на півдні. На Запорізько-Херсонському напрямку ворог концентрує великі сили, як і на Донецько-Луганському.

"Їх це не врятує, але може затримати низку оперативних і стратегічних заходів щодо наступу наших військ і звільнення територій. У будь-якому випадку Росія готує на базах військового злагодження оті 200 тис. мобілізованих. Вони дійсно будуть поповняти ряди ЗС РФ в плані проведення агресивних операцій. Тому буде велика робота для наших ЗСУ", – зазначив Маломуж.

Донбас і південь – оптимістичний сценарій Маломужа

На його думку, оптимістичний сценарій для України – це планування наступальних операцій на Сході і Півдні. Йдеться про Луганський напрямок, а тоді можливо будуть удари по Донецькому угрупованню, що дасть перспективу звільнення Луганської, а тоді і Донецької областей.

"І надважливий напрямок – Запорізько-Херсонський. Тут якщо ми грамотно сплануємо стратегічну операцію: застосування нетрадиційних засобів, проведення планових ударів, тилових ударів, диверсій, знецінення резервів, що ми зараз проводимо. І особливо за рахунок новітнього озброєння та техніки, а також боєприпасів до них – є перспектива наступальних операцій на півдні, які призведуть до системних відступів, а можливо до паніки окупантів", – сказав колишній керівник Служби зовнішньої розвідки.

Перший сценарій – це звільнення Донецької і Луганської, Херсонської і Запорізької областей. За найоптимістичнішими прогнозами, це станеться до літа, вважає Маломуж.

"Якщо добре підготуємося і доля буде до нас прихильна, можемо зайти в Крим. Але це буде складно, бо Росія готується. Але сьогодні про це говорити зарано", – попередив він.

Поміркований сценарій – без Криму

Проте може бути інший сценарій. ЗСУ звільняють всі території, включаючи Донецьку і Луганську області і південний регіон без Криму. А для звільнення Криму буде другий етап за рахунок можливого проведення переговорів з західними партнерами, надання Криму окремого міжнародного статусу, а тоді перехід до України.

"Ми працюємо за різними сценаріями. Ми не полишаємо всі дипломатичні можливості тиску на РФ", – зазначив Маломуж.

Ядерна загроза

Він зауважив, що Росія сама провокує світ, адже періодично погрожує ядерною зброєю. Світові лідери, включаючи Китай, Індію, Туреччину, які начебто є партнерами Росії, уже жорстко попереджають Путіна про неприпустимість застосування ядерної зброї, навіть якщо ЗСУ зайдуть у Крим.

"Тому що це вже інший сценарій – не війни з Україною, а катастрофа світу і знищення людства. Я думаю, що його оточення не піде на цей сценарій, бо це загрожує фізичного знищення їх особисто", – підсумував Маломуж.