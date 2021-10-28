За їхні життя місяць боролися в реанімації: померле від COVID-19 в один день подружжя не мало щеплень та лікувалося вдома

За їхні життя місяць боролися в реанімації: померле від COVID-19 в один день подружжя не мало щеплень та лікувалося вдома

Учора подружжя поховали в селі Залужжя, де вони жили.

На Львівщині подружжя пенсіонерів померли від в один день. 66-річні чоловік і дружина не були вакциновані. До шпиталізації лікувалися вдома. Коли потрапили до реанімації Новояворівської райлікарні, медики місяць боролися за їхні життя, але марно.

Про те, як рятували подружжя - 28 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Чоловік та жінка потрапили у лікарню у важкому стані. Тотальне ураження легенів стало фатальним. Якщо б вони були вакциновані, подружжя можна було б врятувати, кажуть лікарі.

"Захворювання протікало важко, вони були не вакциновані. Всі пацієнти, які померли в нас в установі, які лікувались приводу коронавірусної хвороби, всі пацієнти не щеплені", - зазначає заступник головного лікаря Богдан Жмурко.

У вересні у цій лікарні від COVID-19 померло семеро людей, у жовтні - вже понад пів сотні. Більшість нинішних пацієнтів - кисневозалежні.

Новини Львівської області: подружжя невакцинованих пенсіонерів померли від COVID-19 в один день

Учора подружжя поховали в селі Залужжя, де вони жили.

Вакцинація тут не популярна, зізнаються місцеві. Тому замість щеплення, селяни переважно сидять вдома, нікуди не їздять і не спілкуються. Але смерті односельців змусили їх замислитися.

Крім родини пенсіонерів, в селі помер ще один - 68-річний чоловік. Він теж не був щеплений. Таким чином лише за тиждень в Залужжі від COVID-19 померли троє.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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