Забарикадувалась з дочкою, собаками і кидалася з ножем: чому рятувальники штурмували квартиру мешканки Запоріжжя

Забарикадувалась з дочкою, собаками і кидалася з ножем: чому рятувальники штурмували квартиру мешканки Запоріжжя

Господиня відмовилася пускати сантехніків, щоб полагодити труби.

У Запоріжжі рятувальники та мешканці будинку штурмували оселю жінки через аварію у квартирі якої людям довелося перекрити гаряче водопостачання по всьому стояку, а два тижні тому під'їзд лишився й без опалення. Пускати до себе сантехників господиня навідріз відмовилась. Після багаторазових умовлянь терпець в сусідів увірвався.

Про те, чим все закінчилось - 24 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30

Жінка, яка тримала в заручниках під'їзд, на вулицю практично не виходить, кажуть сусіди. Її можна побачити хіба на камерах, встановлених у будинку. Вона опікується безпритульними тваринами і нині, за словами мешканців під'їзду, в оселі Вікторії щонайменше три десятки собак.

Попри погрози зламати двері - відчиняти 50-річна господиня відмовилася. У помешканні забарикадувалася разом із донькою та тваринами.

"Споживачі повинні надавати доступ до квартири, яка обслуговується, у разі аварійних ситуацій. Обслуговуюча організація має право на несанкціонований доступ із залученням правоохоронних органів", - пояснює юрист Андрій Балабко.

Новини Запоріжжя: сусіди і рятувальники штурмували квартиру, через яку не стало тепла і гарячої води

Двері таки виламали, але жінка на непроханих гостей кинулася з ножем.

Зрештою в помешкання пустили лише сантехніків. І ті, під охороною дільничого, полагодили труби. Тепер усі витрати ОСББ планує через суд стягнути з власниці квартири.

Окрім цього, сусіди готують ще два позови проти родини - за напад з ножем та жорстоке поводження з тваринами.

Нагадаємо:

У Білій Церкві, що на Київщині, правоохоронцям довелося брати штурмом оселю місцевого жителя, який погрожував підірвати будинок і кидався з сокирою на копів. Мешканців багатоповерхівки евакуювали, газ і електрику - вимкнули. Лише після цього чоловіка вдалося затримати.