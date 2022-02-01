"Забезпечені заходи безпеки, щоби з ним нічого не сталося": адвокат Артемія Рябчука розповів, що відбувається зі стрільцем у СІЗО

"Забезпечені заходи безпеки, щоби з ним нічого не сталося": адвокат Артемія Рябчука розповів, що відбувається зі стрільцем у СІЗО

Підозрюваний сидить у камері, з ним працює слідство.

"Дніпровський стрілець" перебуває в камері, інформація про самогубство підозрюваного, яка стала з'являтися у ЗМІ, не відповідає дійсності. Артемію Рябчуку забезпечені заходи безпеки не такі, як до інших ув'язнених.

Про це ТСН.ua повідомив адвокат підозрюваного у масовому вбивстві Ігор Степанов.

“Цей фейк почав з'являтися у той момент, коли я проводив зустріч із Артемом у СІЗО. Навіщо поширюються подібні повідомлення, не знаю. Йому забезпечені заходи безпеки не такі, як до інших ув'язнених, щоби з ним нічого не сталося”, — розповів нам Ігор Степанов.

Водночас адвокат не зміг відповісти на запитання, чи Рябчук розуміє те, що зробив.

“Він виступав у суді. Сказав, що йому шкода. Про свої мотиви він говорив на допитах. Чому прокуратура не виписала це у підозру чи клопотання про обрання запобіжного заходу, мені невідомо. Я не знаю, хто скидає інформацію до Інтернету. Але те, що він казав мені на допиті, я розголошувати не можу, тому що це має бути досліджено в іншому кримінальному провадженні щодо посадовців військової частини”, — зазначив адвокат.

Нагадаємо, що у Дніпрі вночі 27 січня на заводі "Південмаш" сталася трагедія – 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата розстріляв караул військовослужбовців. У результаті 5 осіб загинули, ще – 5 тяжко поранені. Стрільця затримали на виїзді з міста.

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