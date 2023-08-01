Забезпечити армію "птахами", що вибухають: аеророзвідниця назвала одну з умов перемоги України у війні

Суттєвий військовий перелом на користь України може відбутись за умови наявності у ЗСУ сотень тисяч дронів на місяць – про це в коментарі для ТСН.ua розповіла відома волонтерка та аеророзвідниця Марія Берлінська.

"Ця війна все більше і більше набирає обертів війни дронів,- каже Марія Берлінська. - Скільки б ми не затягнули на поле бою важкої техніки, але є таке, що БПЛА за 500-600 доларів може вразити, наприклад, бойову машину за 1 мільйон доларів".

І продовжує: "Ворог розуміє цю перевагу, тому зараз дуже активно застосовує різні ударні дрони. Як "Ланцети", так і багаторазові дрони, баражуючі боєприпаси. Процес у них не стоїть на місці, вони однозначно нарощують виробництво і це не можно недооцінювати. Ми кожного дня бачимо, як "Ланцети" працюють по нашій техніці, як сильно пошкоджуються зразки дорогої техніки. Техніку можливо відновити, а людей, на жаль, ні".

За словами Берлінської, ворог активно централізовано закуповує комплектуючі до різних систем дронів, локалізує виробництво "Shаhed" в Татарстані.

"Будуються великі виробничі потужності. Ворог зрозумів, що той, хто матиме більше дронів – виграє цю війну. Ворог готовий воювати довго. Росія вміє грати довго. Це дуже ресурсоємна країна, яка залучає ресурси Ірану, виробничі потужності та компоненти Китаю, Білорусі. Нам потрібно усвідомити те, з ким ми маємо справу. Нам важливо дуже реалістично оцінювати ситуацію. Це війна технологій, це найбільша війна дронів в історії людства. Україна має відповідати симетрично та технологічно, інакше ми зайдемо в ситуацію поразки", - каже Марія.

До цього Марія Берлінська додає: "Жодна серйозна операція, оборонна та наступальна, неможлива без задіяння безпілотників. Це – можливість корегувати вогонь. Саме БПЛА задають динаміку на полі бою. Ударні здатні відпрацьовувати як вогневі засоби. Це як дешеві та високоточні снаряди. Якщо дрон вражає склад з боєприпасами ворога на десятки мільйонів доларів, то це означає, що знищено насправді потенційну спроможність ворога завдати збитків на сотні мільйонів доларів. В разі знищення ці снаряди вже не полетять на наші міста, лікарні, школи, на наших дітей".

Близько місяця тому і Марія Берлінська, і військові казали, що за їхніми підрахунками, потреба фронту в дронах була закрита менше, ніж на 10%. В той же час, в інформпросторі з'явились відомості про те, що, начебто, Міноборони України від початку повномасштабного вторгнення не заамовляло в Укроборонпромі жодного БПЛА-камікадзе.

"Зараз є певний рух з боку держави. Але потрібно розуміти, що на війні потрібні сотні тисяч дронів щомісяця (розвідувальних, камікадзе – Ред.). На жаль, зараз ми говоримо не про сотні тисяч, а лише про тисячі. Цього критично недостатньо. За день може бути втрачено 100 і більше різних апаратів", - каже Марія Берлінська.

28 моделей на озброєнні

Своєю чергою, наприкінці лютого в міністерстві оборони України повідомили, що на озброєння прийнято десятки моделей БПЛА.

"У період з 22 лютого 2022 року Міністерством оборони України прийнято на озброєння/в експлуатацію 28 моделей БПЛА різних типів українського виробництва, - повідомили в оборонному відомстві. - Серед них, у тому числі, 9 моделей дронів-камікадзе, серед яких 3 літакового типу, а також 6 моделей FPV-дронів. Загальна кількість поставлених до Збройних Сил України БпЛА і дронів в рамках закупівель Міноборони налічує тисячі одиниць".

До цього в міністерстві додали, що розвиток українського виробництва озброєння та військової техніки, зокрема, розвідувальних, ударних дронів, дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів є пріоритетом для Міноборони.

"Тому оборонне відомство восени 2022 року суттєво спростило процедури для винахідників та виробників. Внаслідок чого термін прийняття в експлуатацію нового озброєння та техніки скоротився з приблизно 2 років до 3-5 тижнів. Постачання БпЛА українського виробництва для потреб ЗСУ постійно зростає у геометричній прогресії. З низкою українських компаній укладено контракти на серійне виробництво 10 моделей БпЛА різних типів, найменування та обсяги не розкриваються з міркувань безпеки. Обсяги постачання визначені на підставі потреби, сформованої Генеральним штабом ЗС України", - резюмували в міністерстві оборони.

Раніше повідомлялось, що після атаки безпілотників по "Москва-Сіті" Пєсков здивував реакцією.

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