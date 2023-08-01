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Забезпечити армію "птахами", що вибухають: аеророзвідниця назвала одну з умов перемоги України у війні

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Ігор СеровІгор Серов
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Забезпечити армію "птахами", що вибухають: аеророзвідниця назвала одну з умов перемоги України у війні

Колаж ТСН.ua. За словами аеророзвідниці, Україні зараз потрібні на фронті сотні тисяч дронів щомісяця.

Наразі армії для збереження життів та вигнання російських окупантів потрібні сотні тисяч БПЛА щомісяця.

Суттєвий військовий перелом на користь України може відбутись за умови наявності у ЗСУ сотень тисяч дронів на місяць – про це в коментарі для ТСН.ua розповіла відома волонтерка та аеророзвідниця Марія Берлінська.

"Ця війна все більше і більше набирає обертів війни дронів,-  каже Марія Берлінська. - Скільки б ми не затягнули на поле бою важкої техніки, але є таке, що БПЛА за 500-600 доларів може вразити, наприклад, бойову машину за 1 мільйон доларів".

І продовжує: "Ворог розуміє цю перевагу, тому зараз дуже активно застосовує різні ударні дрони. Як "Ланцети", так і багаторазові дрони, баражуючі боєприпаси. Процес у них не стоїть на місці, вони однозначно нарощують виробництво і це не можно недооцінювати. Ми кожного дня бачимо, як "Ланцети" працюють по нашій техніці, як сильно пошкоджуються зразки дорогої техніки. Техніку можливо відновити, а людей, на жаль, ні".

За словами Берлінської, ворог активно централізовано закуповує комплектуючі до різних систем дронів, локалізує виробництво "Shаhed" в Татарстані.

"Будуються великі виробничі потужності. Ворог зрозумів, що той, хто матиме більше дронів – виграє цю війну. Ворог готовий воювати довго. Росія вміє грати довго. Це дуже ресурсоємна країна, яка залучає ресурси Ірану, виробничі потужності та компоненти Китаю, Білорусі. Нам потрібно усвідомити те, з ким ми маємо справу. Нам важливо дуже реалістично оцінювати ситуацію. Це війна технологій, це найбільша війна дронів в історії людства. Україна має відповідати симетрично та технологічно, інакше ми зайдемо в ситуацію поразки", - каже Марія.

До цього Марія Берлінська додає: "Жодна серйозна операція, оборонна та наступальна, неможлива без задіяння безпілотників. Це – можливість корегувати вогонь. Саме БПЛА задають динаміку на полі бою. Ударні здатні відпрацьовувати як вогневі засоби. Це як дешеві та високоточні снаряди. Якщо дрон вражає склад з боєприпасами ворога на десятки мільйонів доларів, то це означає, що знищено насправді потенційну спроможність ворога завдати збитків на сотні мільйонів доларів. В разі знищення ці снаряди вже не полетять на наші міста, лікарні, школи, на наших дітей".

Близько місяця тому і Марія Берлінська, і військові казали, що за їхніми підрахунками, потреба фронту в дронах була закрита менше, ніж на 10%. В той же час, в інформпросторі з'явились відомості про те, що, начебто, Міноборони України від початку повномасштабного вторгнення не заамовляло в Укроборонпромі жодного БПЛА-камікадзе.  

"Зараз є певний рух з боку держави. Але потрібно розуміти, що на війні потрібні сотні тисяч дронів щомісяця (розвідувальних, камікадзе – Ред.). На жаль, зараз ми говоримо не про сотні тисяч, а лише про тисячі. Цього критично недостатньо. За день може бути втрачено 100 і більше різних апаратів", - каже Марія Берлінська.

28 моделей на озброєнні

Своєю чергою, наприкінці лютого в міністерстві оборони України повідомили, що на озброєння прийнято десятки моделей БПЛА.

"У період з 22 лютого 2022 року Міністерством оборони України прийнято на озброєння/в експлуатацію 28 моделей БПЛА різних типів українського виробництва, - повідомили в оборонному відомстві. - Серед них, у тому числі, 9 моделей дронів-камікадзе, серед яких 3 літакового типу, а також 6 моделей FPV-дронів. Загальна кількість поставлених до Збройних Сил України БпЛА і дронів в рамках закупівель Міноборони налічує тисячі одиниць".

До цього в міністерстві додали, що розвиток українського виробництва озброєння та військової техніки, зокрема, розвідувальних, ударних дронів, дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів є пріоритетом для Міноборони.

"Тому оборонне відомство восени 2022 року суттєво спростило процедури для винахідників та виробників. Внаслідок чого термін прийняття в експлуатацію нового озброєння та техніки скоротився з приблизно 2 років до 3-5 тижнів. Постачання БпЛА українського виробництва для потреб ЗСУ постійно зростає у геометричній прогресії. З низкою українських компаній укладено контракти на серійне виробництво 10 моделей БпЛА різних типів, найменування та обсяги не розкриваються з міркувань безпеки. Обсяги постачання визначені на підставі потреби, сформованої Генеральним штабом ЗС України", - резюмували в міністерстві оборони.

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Дата публікації
Перегляди
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