"Забирали людей без геніталій": Геращенко розповіла, як бойовики ґвалтували полонених

Нардепка наголосила, що злочинці, які причетні до катувань чи вбивств наших громадян, не мають потрапити під аміністію.

Багато українських чоловіків та жінок, яких звільнили з полону на Донбасі, розповіли, що були жертвами сексуального насилля.

Про це 10 червня у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" розповіла нардепка від "Євросолідарності", уповноважена президента з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях (2014-2019 роки) Ірина Геращенко.

Вона закликала підготувати колективний позов до Російської Федерації щодо кожного, хто катував чи вбивав наших громадян на Донбасі.

"Я зараз передала вже новій прокуратурі спеціально перекладений текст про сексуальні злочини в зоні конфлікту. Серед тих людей, яких звільняла я, дуже багато чоловіків і жінок скаржилися, що вони були жертвами групового зґвалтування", — розповіла Геращенко.

Нардепка стверджує, що у жодній міжнародній доповіді інформації про це немає.

"Як з'ясувалося, для того, щоб в ООН, наприклад, комісар з прав людини вставив в доповідь, що були сексуальні злочини в зоні конфлікту, має бути не просто свідчення, а ще й за спеціальним протоколом проведене обстеження. Ми разом боролися за те, щоб за сексуальні злочини, які не мають терміну давності, щоб по них всі відповідали", — сказала політикиня.

За її словами, у прокуратура подали пропозицію, щоб усі, кого звільнятимуть з полон, проходили такі обстеження.

"Це дуже важливо. Має кожен відповісти. За катування, за знущання. В амністію, якщо ми зараз говоримо про перехідне правосуддя, яке буде голосувати парламент, мають не потрапити ті, хто були причетні. Коли ми забирали людей без рук, коли ми забирали людей без геніталій — це не може прощатися", — наголосила Геращенко.

"Жертви групового зґвалтування" – Ірина Геращенко про сексуальне насилля на Донбасі

Раніше куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник розповів, як бойовики полоненим бійцям сточували зуби напильником та відбивали геніталії електричним струмом.

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