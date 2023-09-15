Забіяка і затятий боржник за комуналку: спливли нові цікаві факти про Нестора Шуфрича

Російські ордени, колорадські стрічки й кітелі збройних сил Росії — усе це і не тільки співробітники СБУ знайшли в будинку народного депутата Нестора Шуфрича. Слідчі від самого ранку проводили у нього обшуки, а вже після обіду Шуфричу вручили підозру в державній зраді.

Одіозний політик та мільйонер, а відтепер ще і підозрюваний у держзраді. Нестор Шуфрич – депутат багатьох скликань Верховної ради від вже забороненої "Партії регіонів", яку після Майдану перейменували в опозиційний блок "За життя".

Детальніше про це йдеться у сюжеті ТСН.

Шуфрич і досі очолює комітет із питань свободи слова, а сьогодні свобода Шуфрича обмежилася обшуками у його заміському будинку під Києвом. Паралельно 45 обшуків провели спецслужби і у його близького оточення.

Нестора Шуфрича підозрюють у співпраці із колишнім нардепом, та агентом ФСБ Володимиром Сівковичем, який після втечі до Росії 2014 став одним із координаторів антиукраїнської діяльності російських спецслужб.

Завдання Шуфрича ніби було поширювати проросійські наративи в українських медіа. Красномовні деталі обшуку вже облетіли мережу. Це і кітелі російської армії, ордени, медалі та інша заборонена в Україні символіка РФ.

Знахідки під час обшуків у Нестора Шуфрича / Колаж: ТСН.ua

Обшуки в Нестора Шуфрича. / Фото: Цензор.нет

Знайшли навіть документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. До слова, якраз це і не дивно, бо саме Шуфрич стояв біля витоків Мінських угод. Дискусію в соцмережах викликала і чи то люстра, чи то фонтан в будинку Шуфрича на задньому плані під час розмови з правоохоронцями.

А ще, як виявилось, нардеп-мільйонер фігурує у судових справах як злісний неплатник комуналки. ТСН відшукала останні судові рішення і натрапила на рішення суду від 13 вересня, в я кому йдеться, що за газ, у будинку, де нині проходять обшуки, Шуфричу наказано сплатити боргу понад півмільйона гривень. А в липні, цього ж року суд намагався стягнути вже з його дружини заборгованість за світло на суму майже 78 тисяч.

Принциповість це чи бідність родини Шуфричів — не ясно. Але одіозність Нестора Шуфрича, де він отримує на горіхи через свою позицію — це вже історія. 2004-й - бійка у ЦВК. Те, що нардеп поєдинок програв видно по голому торсу і розірваній сорочці.

Побитий Нестор Шуфрич у залі парламенту 2014 року / Фото: УНІАН

У 13-му - він похизувався полюванням на рідкісних тварин у Африці. У 14-му окрім ось цієї бійки у Верховній Раді із Ляшком він отримав від правого сектора доброго причухана в Одесі. У 18-му бився із Березою, а в 22-му із журналістом Бутусовим.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Як били Шуфрича: епічні відео"

І все це - у статусі народного обранця. А відтепер і в статусі підозрюваного у держзраді, і якщо підозру Шуфрича доведуть, йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Читайте також: