Заблокована робота розробника українських ракет під час війни: аудитори розповіли свою версію подій

В Україні вже близько місяця не вщухає скандал навколо єдиного в країні виробника високоточної зброї КБ "Луч" та Держаудитслужби. За твердженням КБ "Луч", Держаудислужба, начебто, заблокувала його роботу, своєю чергою, в ДАСУ це називають маніпуляцією.

"Насправді КБ "Луч" включено до плану проведення перевірок 20 червня 2023 року. Плани оприлюднені у нас на сайті, - розповіла в коментарі для ТСН.ua керівниця Держаудитслужби Алла Басалаєва. - Перевірки призначені після звернень правоохоронних органів. Вони, ці звернення, датовані 15 листопада 2022, 13 грудня 2022 року. Правоохоронні органи прохали нас перевірити в рамках окремого контрольного заходу КБ "Луч". Їх метою є запобігання неефективного витрачання державних коштів. Перевірки почались у вересні 2023 року, зараз у нас шалений недопуск до інформації. КБ "Луч" просто не надає її. Натомість на аудиторів чиниться медіатиск. Але будь-який тиск не вплине на позицію ДАСУ - ми працюємо виключно в межах закону, однаково об’єктивно ставимося до всіх об'єктів контролю. І сподіваюся, що з КБ “Луч” також вийдемо на конструктивну співпрацю".

Алла Басалаєва додає, що КБ “Луч” для аудиторів - такий же звичайний обʼєкт контролю, як і решта інших обʼєктів. Тож ДАСУ цікавить не стільки отримання компанією прибутку, а перш за все - ефективне використання нею бюджетних коштів.

"Контролювати чесний і прозорий розподіл бюджетних коштів - наше завдання, каже керывниця ДАСУ. - Адже фактично йдеться про ефективне використання грошей громадян, які сплачують податки. І в цьому питанні ми маємо підтримку керівництва країни, уряду, волонтерів, простих українців. Зрештою, є підтримка міжнародних партнерів, які також зацікавлені в ефективному контролі за використанням міжнародної допомоги. Та роботою ДАСУ незадоволені окремі особи, які збурюють суспільство та ЗМІ неправдивими “вкидами”.

На уточнююче запитання Алла Басалаєва каже, що КБ "Луч" не надає або ніякої інформації, або надає вкрай обмежену.

"Якщо об’єкт контролю так агресивно себе поводить, то це означає, що чогось боїться, - висловлює свою думку Алла Басалаєва. - Так сталось, що КБ "Луч" пов’язує нашу перевірку з тією, яка відбулась в Міністерстві оборони. Це згенерувало тезу про те, що Держаудитслужба лише заважає перемагати, приходить з незрозумілими перевірками, знаходить порушення, не дозволяє отримувати прибуток. Це є колосальною маніпуляцією. Робота КБ "Луч" не заблокована з боку Держаудитслужби".

Своєю чергою, КБ "Луч" на своїй сторінці в Facebook заявив, що висновки Держаудитслужби хибні та закликав ввести тимчасову заборону на перевірки.

"ДП "ДержККБ "ЛУЧ" публічно звертається до Кабінету міністрів України та Верховної Ради України ввести мораторій на проведення, в тому числі Держаудитслужбою, перевірок підприємств ОПК до припинення воєнного стану на території України", - заявило конструкторське бюро. Крім того, в ДП "ДержККБ "ЛУЧ " днями заявили, що вони вимушені повторно звернутися до Уряду та вищого політичного керівництва країни через дії та висновки Державної аудиторської служби України.

Що виробляє КБ "Луч"

Підприємство виконує пошукові, науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи зі створення:

● протитанкових керованих ракет;

● ракетних комплексів наземного, повітряного і морського базування;

● авіаційних керованих ракет;

● зенітних керованих ракет;

● мінно-торпедного озброєння;

● систем керування ракет та інших керованих засобів ураження;

● тренажерів протитанкових ракетних комплексів;

● телеметричних систем протитанкових ракетних комплексів

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