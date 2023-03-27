Заблокований міжнародний аеропорт та сутички з поліцією: чому в Ізраїлі спалахнули масштабні протести

В Ізраїлі від січня 2023 року тривають масштабні протести проти судової реформи, яку запропонував Беньямін Нетаньягу. Особливо акції активізувалися останніми днями, коли через незгоду з діями уряду відправили у відставку міністра оборони Іова Галланта.

ТСН.ua зібрав усі подробиці з масштабних протестів в Ізраїлі.

Судова реформа уряду Нетаньягу

Уряд Беньяміна Нетаньягу запропонував судову реформу, відповідно до якої у Верховного суду Ізраїлю забрали право на блокування рішень парламенту, якщо судді вважатимуть їх незаконними. Крім того, передбачено нову процедуру призначення суддів. Таким чином уряд та парламент отримують більшу владу, що роздратувало громадян цієї країни, і вони від січня протестували проти реформи.

Фото: Associated Press

Критики реформи вважають, що нововведення послабить суди, поставить під загрозу громадянські свободи та зашкодить економіці. Мовляв, судова реформа загрожує демократичним цінностям Ізраїлю.

Акції протесту стали масовішими після звільнення міністра оборони Іова Галланта, який в етері місцевого телебачення заявив, що армія не підтримує таку реформу і розчарована у ній. Після цього Нетаньягу відправив свого міністра у відставку. Розкол стався також і в партії "Лікуд", лідером якої є Нетаньягу: частина підтримали Галланта, інші закликали до його відставки.

Фото: Associated Press

Масштабні акції протесту в Ізраїлі

Акції протесту тривали вже кілька місяців. Зазвичай вихідними громадяни цієї країни виходили на вулиці столиці, щоб висловити невдоволення судовою реформою.

Проте в неділю, 26 березня, акції поновилися зі ще більшим розмахом. Через це у Тель-Авіві поліція за допомогою водометів і офіцерів на конях розігнала протестувальників. Деякі демонстранти кидали в офіцерів предмети, наприклад, пляшки з водою.

Фото: Associated Press

Учасники акцій протесту вигукували гасла, тому поліція штовхала деяких протестувальників і кидала на землю.

Припинення роботи аеропорту та портів в Ізраїлі

В Ізраїлі через протести всі рейси з головного міжнародного аеропорту країни "Бен-Гуріон" були призупинені. Пізніше припинили роботу і два головні морські порти країни - Хайфа та Ашдод.

Це сталося через страйк працівників аеропорту та портів. Також 27 березня люди вкотре вийшли на вулиці. Біля Кнесету в Єрусалимі, за даними ЗМІ, наразі перебуває близько 115 тисяч демонстрантів.

Фото: Associated Press

Реакція влади

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог відреагував на масштабні протести в країни. Він закликав уряд дослухатися до пікетувальників та відкликати скандальну реформу.

"Заради єдності народу Ізраїлю, заради відповідальності я закликаю вас негайно зупинити цей законодавчий процес", - написав він.

Фото: Associated Press

Також ізраїльські ЗМІ повідомляють, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу може в понеділок, 27 березня, оголосити про призупинення розгляду судової реформи, яка спричинила масові протести в країні. Більшість членів коаліції виступають за відмову від ухвалення законопроєкту на тлі загальнонаціональних протестів у країні через судову реформу.

Фото: Associated Press

Читайте також: