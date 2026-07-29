Заблукав біля білоруського кордону: прикордонники незвично розшукали 12-річного хлопчика з Волині

12-річний хлопчик заблукав у лісі / © pexels.com

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12-річного хлопця, який заблукав у темному лісі, успішно розшукали за допомогою дрона прикордонники біля білоруського кордону на Волині.

Напередодні близько 10-ї години вечора школяр сам зателефонував на єдиний номер екстрених служб 112 та сповістив, що потрапив у халепу і в повній темряві не знає, як дістатися додому. Дитина пояснила диспетчерам, що заблукала за кілька кілометрів від озера Святе, що поблизу селища Заболоття.

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Залучення аеророзвідки та кінологів

На негайні пошуки дитини вирушив наряд прикордонної застави, у складі якого були оператор безпілотника та кінолог зі службовою собакою.

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Упродовж усього часу пошукової операції з хлопцем постійно тримали телефонний зв'язок диспетчери ДСНС, заспокоюючи дитину. Одночасно прикордонники підняли в небо дрон, оснащений тепловізором.

Прикордонники детально прочісували з повітря саме той квадрат, про який орієнтовно розповів школяр. Вже за кілька хвилин хлопець почув у темряві гуркіт БпЛА та коригував рятувальників по телефону — повідомляв, з якого боку лунає звук та чи стає він гучнішим.

Успішне завершення пошуків

Зрештою за допомогою тепловізійної камери безпілотника школяра помітили серед дерев.

Одразу після цього за хлопчиком суходолом виїхала автівка прикордонників. Дитину цілою та неушкодженою забрали з лісу й передали рідним.

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