Заблукав в тунелі метро Києва: машиністу довелося зупинити поїзд та підібрати людину

У метро Києва машиністу поїзда довелося зробити екстрену зупинку, щоб підібрати чоловіка, який дивним чином опинився у тунелі біля станції метро "Вокзальна".

Очевидці зафіксували на відео момент, коли машиніст допомагає чоловіку з клунком піднятися до вагону. Чоловік, який зовні схожий на безхатченка, сідає у вагоні, а машиніст каже пасажирам, щоб приглянули за "мандрівником", до прибуття поліції.

У поліції Києва ТСН.ua повідомили, що подія трапилася ще 17 лютого, а зараз чомусь з’явилася у соціальних мережах.

"Пасажир, якого машиніст підібрав у тунелі – це дідусь, якому близько 70 років. Своє перебування в тунелі він пояснив тим, що заблукав, не тим виходом спустився. Подія зареєстрована, складений адміністративний протокол, наразі проводиться перевірка", - розповіли у поліції Київського метрополітену.

Тож поки залишається загадкою, як людина змогла потрапити до тунелю метрополітену.

Нагадаємо, у Києві будують першу підземну школу.

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