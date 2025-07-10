Заборона абортів в Україні: що відомо про скандальну ініціативу та що кажуть медики та юристи

Івано-франківські депутати вимагають заборонити аборти / © Credits

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Жителі Івано-Франківська петицією вимагають від міської ради відкликати звернення до Парламенту щодо заборони абортів. Місцеві обранці пропонували Верховній Раді конституційно закріпити заборону штучного переривання вагітності. Свою ініціативу обґрунтовували демографічною кризою та апелювали до досвіду Польщі.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Алли Пасс.

Волонтерку з Франківська обурила ініціатива місцевих депутатів

Ініціатива івано-франківських депутатів про заборону абортів спровокувала хвилю обурення і по країні, і в місті.

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«Мене особисто обурює, коли такі ініціативи висувають чоловіки. Я перепрошую, але ви не народжуєте. Ви не ходите дев’ять місяців вагітними, ви не годуєте цих дітей два чи три роки грудьми», — каже Людмила Лінник-Савка, жителька Івано-Франківська.

Людмила — знана у Франківську волонтерка. Має 4 дітей. Попри це пропозиція заборонити аборти — її приголомшила.

«У нашому суспільстві досі діти і все, що з ними пов’язано, це відповідальність жінки. Це в першу чергу її тіло. І вона буде жити з цими наслідками, як фізичними, так і психологічними», — каже Людмила.

Що каже депутат, який підтримує заборону абортів

Втім обранці Івано-Франківської міськради з цим не згодні. Звернення до Верховної Ради приймають більшістю голосів. І ось як пояснюють: «Життя людини починається з моменту злиття батьківської та материнської клітин. Держава, яка дозволяє знищувати його в період внутрішньоутробного розвитку, легалізує людиновбивство».

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«З християнської точки зору ми означили проблематику, ми вважаємо, що аборт — це не є добре. Коли воно дозволено на державному рівні, це недобре двічі», — каже франківський депутат Ярослав Дубас.

Ярослав Дубас — один із ініціаторів звернення. В інтерв’ю ТСН від прямих відповідей про заборону абортів ухиляється. Натомість багато говорить про демографічну ситуацію в країні.

«В Україні зараз статистика шлюбів і розлучень доходить один до одного. Тобто майже сто відсотків розлучень. Якщо дивитися статистику по смертності, Україна входить в число країн в Європі однієї з найбільших смертностей. Та в трійку країн світу з найнижчою народжуваністю», — каже він.

Один із ініціаторів заборони абортів / © ТСН

У Польщі, попри заборону абортів, народжуваність впала

Апелюють до досвіду Польщі, де вже 5 рік аборти — табу. Але як розповідає журналіст Даріуш Матерняк — саме з 2020 народжуваність в країні стрімко впала. Адже за законом переривати вагітність заборонено — навіть якщо у плода важкі вади. Тож жінки бояться.

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«Виграли із цього певно політики, а програло суспільство», — каже польський журналіст.

Що кажуть медики та юристи

Втім заборони сприяють не лише медичному туризму, а й підпільним абортам, попереджає юрист Владислав Ливинець. За часів Радянського союзу він очолював карний розшук на Прикарпатті і щороку вів справи стосовно мольфарок і лікарів, які робили переривання.

«Наймали хати в селах, приїжджали, зробив, поїхав. От він привіз інструменти з Німеччини, а проводить на хаті. Може він не простерилізував добре. Пацієнтку доставляли в лікарню з кровотечами, тоді виходили на цей кримінальний аборт», — каже юрист.



Питання абортів 2013 року вже розглядалось у Верховній Раді.

«Ми тоді чітко упорядкували нормативні документи, ще раз законодавчо підтверджено, в якому терміні можна робити, яким способом, і коли це можна робити в більш пізньому віці, якщо є загроза життю жінки або вади, у плода несумісні», — каже академік Національної академії медичних наук України, акушер-гінеколог В’ячеслав Камінський.

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Також є обмеження — аборти можна проводити лише до 12 тижня вагітності або за медичними показаннями — до 20.

Чому ініціатива франківських депутатів з’являється саме зараз — неабияк дивує правозахисницю Оксану Москаленко.

«Ми знаємо історії, коли окупанти, на жаль, використовують сексуальне насильство. Ми точно не можемо говорити про те, що створювати якісь перешкоди зараз жінкам доступу до медицини», — каже вона.

За статистикою торік в Україні було 177 000 новонароджених і 43 з половиною тисяч абортів.

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«Здавалося б, така ілюзія виникає, що якщо заборонити аборти, то відразу у нас майже на чверть підвищиться народжуваність. Але це повторюся лише ілюзія. Майже 30% абортів відбулося через замирання плоду вагітності. Кожний п’ятий аборт — це спонтанний. Тобто це викидні», — каже провідна наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Світлана Аксьонова.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 новини 10 липня. КИЇВ після ОБСТРІЛУ! НЕГОДА на Львівщині! Аборти розсварили Прикарпаття