Заборона концертів російських артистів: що кажуть українські виконавці та коли у Зеленського розглянуть петицію

Заборона концертів російських артистів: що кажуть українські виконавці та коли у Зеленського розглянуть петицію

Офіс Президента, який мусить відповісти на звернення Кондратюка, сьогодні ТСН відповіді не надав.

Президент Володимир Зеленський має визначитися, чи забороняти гастролі російських артистів в Україні до повернення Криму та окупованих районів Донбасу під юрисдикцію Києва. Петиція на сайті глави держави набрала необхідні 25 тисяч голосів і тепер реакції від президента вимагає закон. Від 2014 року СБУ складає списки осіб, які загрожують нацбезпеці, але автор звернення до Зеленського, музичний продюсер Ігор Кондратюк вимагає жорсткішої реакції.

Про це 12 жовтня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Автор петиції, продюсер Ігор Кондратюк не добирає слів стосовно артистів із держави-агресорки.

"Ви там вважаєте, що "Крим наш - це круто і русскій дух" і "русью пахнєт"? От і все. А "русью пахне" це - означає пахне вбитими людьми і людьми, які зараз виїхали, вимушені переселенці, або в Криму сидять під окупантами", - каже Кондратюк.

Новини України: петиція про гастролі російських артистів набрала необхідні 25 тисяч голосів

На думку Кондратюка, останнім часом у російських артистів з'явилося більше можливостей потрапити на українську сцену. На осінь заплановані виступи Олександра Малініна та співачки "Йолки". Але останньою краплею, каже Кондратюк, став концерт репера Басти влітку в Києві.

Це - охорона столичного ресторану оберігає росіянина від незручних запитань. Формально заборона Басти на в'їзд до України через візити до Криму спливла, тож прикордонники його й пропустили. Але це - неприпустимо, каже автор петиції.

"Ви зробіть дзеркальну ситуацію. Уявіть собі що Україна "відтяпала" Кубань. Як ви думаєте, Москва дозволить виступати Ані Лорак в Москві? Та вона її не пустить на кордоні. А може і пустить і посадить", - наголошує Ігор Кондратюк.

Позицію Кондратюка та десятків тисяч підписантів підтримують і популярні українські артисти.

"Поки йде війна, поки агресія і російські війська стоять - немає чого російським артистам приїжджати. Вони нормальні, вони популярні, але йти й аплодувати і робити вигляд глядачам у залі, що наших хлопців не вбивають - цього робити не можна", - каже Павло Зібров.

"В нас іде війна. Справа ж у принципах, не в мові. Тому і потрібна петиція, і потрібне рішення на рівні держави, щоб не приїжджали з Росії сюди виконавці", - каже співачка Марія Бурмака.

Водночас, мусимо зазначити, ТСН звернулася до багатьох українських артистів, зокрема й відомих своєю патріотичною позицією, з проханням прокоментувати петицію. Утім із різних причин відмовили. Чому - можна лише здогадуватися.

"Можливо вони ще молоді, незрілі. Можливо немає громадянської позиції. Я доросла людина і мені болить серце з приводу того, що коїться, з приводу російської агресії", - каже співак Павло Зібров.

"Вони розуміють, якщо вони висловлять свою позицію, то це так чи інакше викликає певний дисонанс. Тому вони все ж таки обирають - сидіти тихо, не висловлюватися, по-тихеньку їхати туди, заробляти гроші", - додає Марія Бурмака.

А щоб зупинити виступи артистів, громадян України в державі-агресорці, потрібен закон про колаборацію, себто про співпрацю з ворогом, каже продюсер.

"Будь-хто, чи то Лобода, чи то штукатур з Тюмені українського походження, повинні знати, що ти їдеш в країну, яка від 2014 року є агресором по відношенню до України", - каже Ігор Кондратюк.

Офіс Президента, який мусить відповісти на звернення Кондратюка, сьогодні ТСН відповіді не надав. Закон твердить - зреагувати на цю конкретну петицію Президент мусить не пізніше ніж 23 жовтня 2021 року.

Нагадаємо, KYIVSTONER скандував у центрі Києва "Росія" та вдав, що не знає нічого про війну на Сході. Виконавець обурив українців своєю поведінкою.

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