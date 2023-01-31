Заборона на виїзд чиновників за кордон: назвали три винятки, за яких умов вона не діє

В Україні діє заборона на виїзд чиновників за кордон. Покинути Україну можна лише на підставі документів про службові відрядження, однак є три винятки, коли посадовець може перетнути кордон.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в інтерв'ю для ТСН.ua.

"Постанова уряду, яка уже є ухвалена. Вона набула чинності. Тепер там чітко прописана категорія посадовців. Це урядовці, нардепи, судді, прокурори, а також представники органів місцевого самоврядування та працівники, які заброньовані на період мобілізації під час дії воєнного стану за органами державно влади. Тепер вони можуть виїжджати за кордон виключно у службове відрядження. Є певні винятки, коли ця категорія осіб може перетинати кордон. Вони чітко прописані. Зазначу, що загалом це стосується як чоловіків, так і жінок", - наголосив він.

Демченко нагадав, що раніше обмеження на виїзд чоловіків стосувалося лише чоловіків, громадян України, у віці від 18 до 60. Тепер заборона на виїзд за кордон стосується також і жінок-держслужбовиць.

Перелік винятків є лише:

для жінок або батьків-одинаків для відвідування дітей за кордоном у виняткових випадках за наявності необхідних документів; для лікування за кордоном; на підставі окремого рішення голови ДПСУ у разі смерті членів сімей за кордоном.

"Чоловік має бути одиноким батьком, коли вони (батьки - ред.) слідують до дитини, яка перебуває за кордоном. Це дитина до 18 років включно. Або їх супроводжують за кордон. І це у виняткових випадках. Це коли керівник установи, де вони працюють, надає їм таку можливість. Тобто, мають бути на руках документи, які підтверджують, що вони дійсно там працюють, при перетині кордону із цією метою. Друге виключення - це також може бути лікування, але це має бути не просто бажання поїхати пролікуватися за кордоном, а коли є підтвердження від МОЗ про те, що лікувальний заклад за кордоном готовий прийняти цю особу на лікування. Третє виключення - це коли голова ДПСУ вирішує відносно цієї категорії осіб, якщо у них за кордоном помер близький родич. І, власне, вони слідують із цією метою. Знову ж таки, маючи документи про підтвердження", - пояснив детально Демченко.

Насамкінець речник ДПСУ закликав державних службовців переглядати постанова уряду №57, де детально вказано правила перетину кордону.

Нагадаємо, 27 січня Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка на час дії воєнного стану забороняє виїзд за кордон чиновників без поважних причин. Виїзд заборонили і жінкам-держслужбовицям.