Заборона на виїзд за кордон для чоловіків: адвокат пояснив, що не так із цим рішенням

Воєнний стан станом на зараз діє в Україні до 20 травня 2023 року.

Обмеження на виїзд і переміщення військовозобов'язаних за кордон можуть встановлюватися винятково законом, але на сьогодні немає жодного закону чи навіть постанови Кабміну, яка б забороняла виїзд за кордон.

Про це розповів юрист Ростислав Кравець в ефірі "1+1" в рамках телемарафону.

"Ми маємо на практиці заборону на виїзд за кордон. Ми маємо на практиці десятки рішень судів, наприклад, щодо виїзду студентів. Однак прикордонна служба продовжує не випускати цих студентів на навчання за кордон", - каже адвокат, додавши, що, на його думку, року було достатньо, аби врешті врегулювати це питання.

Правила виїзду чоловіків за кордон можуть змінити

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №9075, який пропонує встановити нові правила перетину кордону під час війни для деяких категорій. Зазначається, що обмежена можливість виїжджати за кордон громадянам чоловічої статі "суперечить щонайменше статті 24 Конституції України". Зокрема, студенти, які не підлягають мобілізації, все одно не мають права на виїзд за кордон, в той час, як відомі випадки про виїзд окремих осіб за особливим клопотанням.

Додамо, воєнний стан станом на зараз діє в Україні до 20 травня 2023 року, його подовжували уже декілька разів.

Воєнний стан: які права мають люди у формі та як діяти українцям | Юрист Ростислав Кравець

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