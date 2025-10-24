Обмеження народжувати для одиноких та нові правила ЕКЗ: в Україні хочуть запровадити скандальний закон

В Україні спалахнув скандал через новий закон / © Credits

Реклама

Заборона сурогатного материнства для іноземців, ЕКО для українських пар у виключних випадках, обмеження застосування репродуктивних технологій для одиноких — уряд подав законопроєкт до парламенту, який викликав бурхливу реакцію.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Жінка розповіла про ЕКЗ

Олені 40. Її чоловік військовий. Вони мріють про дітей, але обставини цьому аж ніяк не сприяють. Однак запас її яйцеклітин катастрофічно малий. Олена почала лікування від безпліддя.

Реклама

Шанс завагітніти природним шляхом майже дорівнює нулю. У такому випадку клініки пропонують використовувати метод екстракорпоральне запліднення. Це коли у лабораторних умовах яйцеклітину Олена, запліднюють сперматозоїдом чоловіка. Отримують ембріони. Тестують їх на генетичні аномалії, здоровий ембріон трансплантують в утробу жінки. Саме для таких пар, як Олена з чоловіком, стверджують лікарі, це найбільш ефективний спосіб.

Ці процеси вирішили регулювати урядовці. У серпні в парламент був внесений законопроєкт від імені Кабінету міністрів.

Зокрема стаття 9, пункт 1 говорить, що «культивування ембріонів людини допускається у виключних випадках для лікування безпліддя i лише у разі, якщо інші методики допоміжних репродуктивних технологій виявились неефективними для продовження роду подружжя».

Це означає, що для таких пар, як Олена з чоловіком, мають пройти тривале лікування усіма іншими способами, перед тим як перейти до екстракорпорального запліднення. А часу у них не має. Саме лікарі мають обирати метод лікування пари, а не закон — вважають репродуктологи.

Реклама

Одиноких жінок хочуть обмежити у праві на материнство

У праві на материнство за новим законопроєктом обмежуються і одинокі жінки. Ірина Заславець в 19 років захворіла на лімфому Хочкіна. Це агресивне злоякісне захворювання, що атакує лімфатичну систему.

«У 19 років я не ухвалювала рішення не народжувати в майбутньому. Мені ніхто не сказав, що я можу заморозити свої яйцеклітини. Я би точно це зробила мені ніхто не запропонував ніхто не сказав яке твоє майбутнє після того, як ти одужаєш», — каже вона.

Через 18 років Ірина здорова, але онкологічне лікування підірвало її репродуктивну функцію. Вона не заміжня, однак готова стати мамою. У таких випадках нині репродуктологи використовують донорські яйцеклітини, та сперматозоїди, щоб створити ембріон.



Однак у новому законопроєкті зазначається, що «ембріон людини повинен мати генетичний зв’язок з батьками (одним з батьків), для яких застосовуються процедура культивування ембріонів».

Тобто в разі, якщо закон з цією нормою ухвалять, стати мамою Ірина не зможе.

Реклама

«Цей законопроєкт є повністю дискримінаційним мене, як жінку, яка є не заміжньою мене лишають права. А якщо я не хочу виходити заміж. Я — жінка, яка має житло, машину, роботу, яка має хорошу освіту, яка може стати надійною мамою», — каже Ірина.

В Асоціації репродуктологів стверджують, що 5% з усіх, хто звертається за допоміжними репродуктивними технологіями — це саме одинокі жінки, які розуміють, що материнство більше не має куди відкладати з огляду на вік.

Репродуктологи нагадують і про ще один аспект — за умов війни відсоток одиноких жінок буде лише зростати. А країна вже зараз знаходиться в глибокій демографічній кризі. Нині народжується малюків на третину менше ніж у довоєнні роки — 177 тисяч немовлят. За статистикою, 10% з них з’являється на світ за допомогою сучасних технологій.

З парадоксального, на чому наголошують репродуктологи, представників їхньої асоціації вилучили з групи, що готувала документ.

Реклама

Міністерство охорони здоров’я, що мало б відповідали на зауваження лікарів, що працюють у цій сфері відмовилося від коментарів. Законопроєкт буде розглядатися на парламентському комітеті, і його представники вже прогнозують чимало правок.



Впорядкувати цю сферу парламентарі намагалися вже двічі. Але попередні проєкти в сесійній залі достатньої кількості голосів не набрали. Зараз буде третя спроба ухвалити закон, довкола якого суперечки розгораються навіть на етапі розробки і розгляду у комітеті.

Що відомо про скандал

Закон, що регулює сферу репродуктивної медицини потрібен, бо цю галузь час від часу переслідують скандали. ТСН нещодавно розповідала про судове рішення, де суддя 3 ембріони з 6 віддав бабусі і дідусю, аби ті продовжили рід після смерті сина за допомогою сурогатного материнства.



Україна фігурує у низці міжнародних скандалів, коли дітей народжених у нас, не можуть легалізувати в країнах, де заборонене сурогатне материнство. Це зокрема Польща, Італія, Франція, Німеччина, Австрія, Швеція, Норвегія. Попри це окремі українські клініки допомагають таким парам стати батьками.



Торік була викрита ціла мережа клінік, яка пропонували одностатевим парам у ЄС репродуктивний «ол інклюзів» за 50 тисяч євро. Чоловіки — іноземці фіктивно одружувалися з сурогатними матерями. Відомо, що починаючи з 2019 року таким чином було вивезено пів сотні дітей. Погоріла мережа під час реєстрації одного з малюків.

Сурогатне материнство для іноземців хочуть заборонити

У новому законопроєкти сурогатне материнство для іноземців заборонене. А якщо в парі один з батьків іноземцем, то їм доступне сурогатне материнство лише після 3 років проживання разом.

Обмежена у законопроєкті і донація яйцеклітин та ембріонів. Якщо пара вже реалізувала свій батьківський потенціал, а кріозаморожені ембріони лишилися, держава пропонує їх утилізувати. Яйцеклітини і ембріони забороняється вивозити закордон. Це впливає на доступ до біологічного матеріалу іноземців, але при цьому створює обмеження і для українців.

Реклама

80% репродуктивних клінік — це приватний бізнес. Іноземці сюди їдуть не лише за сурогатним материнством, а і за високими медичними технологіями. Репродуктивна медицина України є найкращою в Європі. Медичний туризм навіть у війну приносить чималі прибутки у бюджет. Новий документ, може призвести до закриття клінік. Але найголовніше зарегульовує репродуктивні технології для українців.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 20:00 новини 24 жовтня. Зима без опалення? Наживо з Європи і США! Шалені обстріли!