Заборона пластикових пакетів в Україні: скільки часу є у бізнесу

Українці мають звикнути носити з собою торбинки для харчів.

Пластикові пакети мають зникнути з наших магазинів уже наступної весни. Верховна Рада заборонила їх розповсюдження, - йшлося в сюжеті ТСН.Тиждень.

Журналісти зібрали майже повний асортимент того, що має зникнути безумовно: йдеться про тоненькі поліетиленові торбинки та безплатні "маєчки". Інакше - крамниці, аптеки, кафе й ресторани чекає штраф аж до 34 тисяч гривень за повторне порушення.

Як виняток - целофанові мішечки поки що залишаться у відділах м’яса, риби та сипучих продуктів: принаймні до 2023 року. Доти їм мають знайти екологічну заміну.

Заборона не стосується пакетів для сміття, харчової плівки. Звичні великі товсті торбинки - теж залишаються "в законі".

Інтрига в тім, що й ніби екологічні – оксорозкладні пластикові мішечки також потрапляють під повну заборону. Хоча саме їх деякі торговельні мережі пропонують як екологічну альтернативу пластику.

Ця торбинка - на відміну від пластикової "маєчки" й справді розпадеться досить швидко. Але саме розпадається на мільйони мікроскопічних часток пластику. І вони вже не розчиняться ніколи. Зате потраплять у ґрунт, воду, їжу. А потім - і в нас із вами. Відомий факт, що за рік кожен із нас у прямому сенсі з’їдає цілу кредитну картку.

Хоча відрізнити такі пакети від справді біорозкладних – тобто, зроблених без додавання пластику - все-таки можна. На дотик біоторбинка значно м’якша та й шарудить тихіше. Хоч і ціна цих екологічних мішечків - поки що кусюча: 5-ть гривень.

Але в бізнесу є щонайменше пів року, щоб розгорнути виробництво цих екомішечків, а в українців - звикнути носити з собою в магазин красиву полотняну торбинку. Вважайте її ліками: і для себе, і для своїх дітей, бо вже навіть у плаценті вагітних жінок знаходять мікропластик.

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