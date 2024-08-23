Заборона РПЦ в Україні: що це означає для УПЦ і як шукатимуть "російський слід"

Чехія та Естонія слідом за Україною хочуть розірвати зв'язки з Російською православною церквою. Чеський сенат звернувся до правоохоронців, щоб ті перевірили діяльність Російської православної церкви. Депутати вважають, що ця релігійна організація може бути використана спецслужбами РФ для впливу на прихожан на території Чехії. А Естонська церква, яка пов'язана з РПЦ, змінила статут і викреслила згадку про зв'язок із Московією.

Україна запустила процес в країнах ЄС, де починають відкривати очі на діяльність російської церкви – заявляють українські парламентарії.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Як УПЦ МП працювала проти України

Цього тижня в Печерському суді столиці прокурори мали б зачитувати обвинувачення колишньому наміснику Києво-Печерської Лаври Павлу Лебедю. Розпалювання релігійної ворожнечі та виправдання і заперечення збройної російської агресії проти України. Натомість священнику викликали швидку та перенесли засідання на кінець вересня.

Павло Лебедь

Владика Павло - одне з обличь Української православної церкви Московського патріархату.

З початком повномасштабної війни московські церковники відкрито заявляли про підтримку російських окупантів. Наводили ракетні удари, торгували російською зброєю, у проповідях пропагували "руський мир". У 2022-му масові обшуки СБУ в церквах та монастирях довели – зрадники в рясах готувалися зустрічати кремлівську владу.

Які фейки вигадували прихильники московської церкви

Законопроект про заборону російської православної церкви пролежав у парламенті півтора роки. Проти духовної незалежності від Москви виступали депутати від вже забороненої ОПЗЖ, окремі "слуги народу", відомі американські політики та деякі церкви у Європі.

"Які тільки міфи не були навколо прийняття закону – нам розповідали що зараз їм дадуть ще один томос, що відкриють тут Константинопольський екзархат, який буде більшим від православної церкви і туди перейде українська церква. Нічого цього не буде, тому що міфи агресора щоб зірвати процес деколонізації, нашої духовної незалежності і захистити агентурну мережу яка і далі використовує все щоб далі з нами воювати. Сьогодні цьому покладено край", - каже нардеп Микола Княжицький.

Микола Княжицький

Автори закону наголошують – забороняють лише Російську православну церкву в Україні. Але всім, хто має відношення до неї дають час на покаяння та відступництво.

"РПЦ - це не релігійна організація, це частина терористичного режиму і дуже коректно в законі, який проголосувала ВР немає жодної заборони українських релігійних організацій. Ми забороняємо дві речі – РПЦ і зв'язок із нею", - каже нардепка Євгенія Кравчук.

Як шукатимуть російський слід

Шукати російський слід серед релігійних конфесій буде спеціально створена комісія. Координувати її роботу має держслужба з етнополітики та свободи совісті. Торік представники уряду, громадськості та релігієзнавці у своєму дослідженні вже довели причетність Української православної церкви московського патріархату до Росії.

"Предстоятель УПЦ є другим членом синоду РПЦ, єпископи УПЦ є членами архієрейського собору, ціла низка священнослужителів є членами міжсоборної присутності", - каже голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський.

УПЦ всіма силами намагається відхреститися від московських кураторів. Із всіх офіційних та установчих документів прибрали приставку МП. Проте ця незалежність залишилась лише на папері – переконують релігієзнавці.

"Змінивши статут про управління вони внесли пункт, що вони керуються грамотою МП. Наша ієрархія входить в структурі московської патріархії РПЦ, жоден єпископ не заявив про свій вихід із архієрейського собору. Митрополит Онуфрій не завив про свій вихід із складу синоду МП", - каже релігієзнавець Олександр Саган.

Реакція УПЦ

Після прийнятого закону про заборону Російської православної церкви на офіційному сайті УПЦ з’явився коментар митрополіта Климента. Мовляв, це спроба влади поділити українців на правильних і неправильних громадян. А забороняти церкву – значить повертатися до ідеології радянських часів.

УПЦ МП

В Успенського соборі Києво-Печерської Лаври триває служба священників православної церкви України. Владика Авраамій крім іншого, молиться за українських воїнів та перемогу України у війні з російськими окупантами. З початком повномасштабної війни єпископ полишив московський патріархат . Ракетні російські обстріли прискорили цей вибір.

"Коли ти зрозумів, що відбувається в твоєму оточенні, яке реально сповідує ідеологію руського мира, то рішення було прийняте долучитися до ПЦУ і це приклад що двері церкви відкриті для всіх", - каже він.

Частина Києво-Печерської Лаври і досі знаходиться під управлінням московського патріархату. Священики відмовляються полишати територію святині прикриваючись розглядом суперечок у судах. Заборона московських релігійних сателітів в Україні теж ризикує застрягнути в судовій тяганині. Втім українські церковники радять набратися терпіння і сподіватися на волю Божу.

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