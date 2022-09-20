Заборона виїжджати чоловікам під час війни: експерт розповів про її тривалість та доцільність

Після того, як знову заговорили про можливу загальну мобілізацію в Росії, військові експерти України нагадали, в чому саме доцільність того, що більшості чоловіків досі заборонено виїжджати за кордон.

«Повна військова доцільність. Ми в стані війни. Захист своєї країни прописаний у Конституції. Ворог проводить величезну мобілізацію. Питання просте, логічне і зрозуміле – а де нам брати людей? Війна – мерзенне явище. У нас у суспільстві досі є хибний наратив, що воювати мають якісь міфічні професіонали. Це не так. Захист країни – обов’язок кожного громадянина. Рабство завжди гірше, ніж боротьба за свободу. 1917-1921 роках ми програли свою боротьбу за незалежність. Наслідком став Голодомор, у якому ми втратили від 8 до 12 мільйонів українців», - каже військовий експерт Петро Черник.

За його даними, доцільність заборони виїзду зберігатиметься протягом дії воєнного стану в країні.

Нагадаємо, серед тих категорій чоловіків, кому дозволено виїжджати за кордон, є:

Моряки

Чоловіки, зняті з з військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку

Чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Таким чином, визначальним фактором є не батьківство, а саме утримання трьох і більше дітей.

Чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років

Особи з інвалідністю (незалежно від групи) мають право перетинати державний кордон на виїзд з України за наявності документів, що підтверджують інвалідність

Волонтери

Окремі категорії водіїв

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