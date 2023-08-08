Заборонити чоловікам виїзд з України на три роки після війни: адвокатка пояснила, чи законно це

Чи законно та чи можливо продовжити таке обмеження.

Очільник Інституту майбутнього та колишній радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко запропонував продовжити обмеження виїзду за кордон чоловікам призовного віку щонайменше на три роки після закінчення війни. Допис викликав обурення в Мережі, ініціативу назвали "узаконенням рабства" та "поверненням до совка". Самого ж Денисенка хочуть відправити у відставку після скандалу.

Утім, чи законно та чи можливо продовжити таке обмеження, пояснила сайту ТСН.ua адвокатка Марина Бекало.

Чи зможуть чоловіки виїжджати за кордон після війни

За словами адвокатки, з припиненням правового режиму воєнного стану підстави продовжувати заборони та обмеження у праві вільного пересування через державний кордон чоловікам призовного віку також відпадуть. Адже згідно до ст. 64 Конституції, в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.

Так, із введенням в Україні воєнного стану тимчасово діють обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, зокрема і ст. 33 Конституції, яка передбачає право на вільне пересування та право вільно залишати Україну. Такі обмеження спричинені необхідністю забезпечення заходів щодо оборони та захисту держави, тобто це питання національної безпеки країни, пояснює Марина Бекало.

“Отже, право особи на вільний перетин державного кордону України, згідно з положеннями Конституції України та законодавчих норм, може бути обмежено в умовах воєнного стану. Правовою основою введення обмежень конституційних прав є саме дія особливого режиму в країні, який викликаний війною. Скасування режиму воєнного стану передбачає зняття таких заборон та обмежень”, – зазначила ТСН.ua адвокатка.

Припинення правового режиму воєнного стану можливо у разі повного припинення бойових дій на території України, ворожих обстрілів, повернення окупованих територій, відсутності загрози збройного нападу тощо, пояснює адвокатка. А тому необхідності в продовженні воєнного стану та обмеженні перетинати кордон чоловікам вже не буде.

“Виходячи із міркувань розумності та доцільності, продовжувати обмеження в праві вільно перетинати кордон чоловікам призовного віку не буде мати жодного підґрунтя та сенсу. І такі законодавчі заборони, якщо вони і будуть прийняті, з великою ймовірністю будуть визнані неконституційними”, – підкреслила ТСН.ua Марина Бекало.

Пропозиція Денисенка про заборону чоловікам виїжджати після війни

Нагадаємо, очільник Інституту майбутнього та колишній радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко на своїй сторінці в Facebook запропонував продовжити заборону виїзду чоловікам за кордон щонайменше на три роки після закінчення війни.

“Інакше ми просто не збережемося як нація”, – вважає Денисенко.

На його думку, в законодавстві мають бути прописані способи виїзду на лікування, відпочинок та відрядження для військових.

Від Денисенка “відхрестились” в МВС та Українському інституті майбутнього

Пропозицію Денисенка в Мережі назвали назвали "узаконенням рабства" та "поверненням до совка", вона викликала обурення.

У Міністерстві внутрішніх справ одразу “відхрестились” від колишнього радника Денисенка. Речниця відомства Мар’яна Рева заявила, що висловлювання стосовно заборони виїзду чоловікам за кордон – особиста думка Денисенка, яка не є позицією МВС України.

В Українському інституті майбутнього, який очолює Денисенко, заговорили про його відставку після скандалу. Один із засновників Юрій Романенко заявив, що такі погляди не мають нічого спільного з тими цілями, заради яких створювали інститут.

"Саме тому я, як один із засновників Українського інституту майбутнього, ініціюю його (Вадима Денисенка – ред.) відставку з посади виконавчого директора в нашому інституті”, – повідомив Романенко.

Син Денисенка, який запропонував продовжити заборону на виїзд, живе за кордоном

Після скандальної заяви Денисенка журналісти з’ясували, що його син перебуває за кордоном з 2012 року. За даними видання “Апостроф”, він жодного разу не був в Україні після початку повномасштабної війни.

Хлопець багато подорожує. Зараз він неактивний у соціальних мережах, але вів канал на YouTube, де розміщував відео з подорожей. Найбільше відео – з подорожей Європою.

Читайте також: