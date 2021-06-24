Забороняли вагітніти та давали наркотики: відомі зірки підтримали Брітні Спірс у справі проти опікунства її батька

Забороняли вагітніти та давали наркотики: відомі зірки підтримали Брітні Спірс у справі проти опікунства її батька

Коли зірка заявила про бажання взяти творчу перерву, давали сильний наркотичний препарат літій проти її волі.

Змушували виступати і пити таблетки - поп-зірка 2000-х Брітні Спірз виступила у суді у справі щодо опікунства над собою. Співачка вже не перший рік намагається викреслити зі списку своїх опікунів батька, який контролює її статки, а це - близько 60 мільйонів доларів й особисті свободи. Це були її перші публічні свідчення і вони спричинили бурхливу реакцію.

Про це 24 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Це засідання привертає увагу ледь не всього світу - вперше за багато років поп-зірка Брітні Спірс розповідає суду про опікунство над собою. Робить це дистанційно. Суддя забороняє тим, хто в залі, записувати відео, а згодом і вести текстові трансляції. І недарма, бо подробиці, про які розповідає Брітні про своїх опікунів, шокують. Її змушували працювати, зокрема виступати в Лас-Вегасі 2018 році. А, коли вона заявила про бажання взяти творчу перерву, давали сильний наркотичний препарат літій проти її волі.

Це - сильні ліки. Якщо їх приймати більше п'яти місяців, може розвинутися розумова неповноцінність.

"Я почувалася, ніби я п'яна, не могла ні про що говорити ні з мамою, ані з татом. За мною наглядали шість різних медичних сестер", - каже Брітні Спірс.

13 років тому, після того, як у співачки почалися проблеми з психікою, суд призначив їй опікуна, ним став її батько.

Окрім статків, йому дозволили контролювати й особисті свободи зірки. Зокрема, каже Брітні, їй не дозволили народити дитину, натомість, змусили поставити внутрішньо-маткову спіраль, аби не завагітніла.

"Я збрехала всьому світу, сказавши, що я щаслива і все зі мною гаразд. Я нещаслива і не все гаразд, я не можу спати. Це опікунство мусить закінчитися. Мій батько і всі ті, причетні до цього опікунства, зокрема мій менеджмент, повинні сидіти у в'язниці", - каже зірка.

Відвертості Брітні приголомшують, окрім відданих фанатів, які вже багато років вимагають звільнити її з-під опікунства, співчуття починають висловлювати і її колеги. Співак та колишній хлопець Джастін Тімберлейк каже, що у жодної жінки не можна відбирати право ухвалювати рішення щодо власного тіла. Хлої Кардаш'ян зауважує, Брітні заслуговує на краще ставлення, Мерая Кері бажає співачці лишатися сильною, а акторка й одна із засновниць руху проти сексуальних домагань Розі Макґоуен, висловлює співчуття.

"Бийся, Брітні! Ми з тобою. Ми тебе чуємо. Я молюся, аби цей суддя повернув тобі твою свободу. І я розлючена, що все має відбуватися так, що хтось вирішує за тебе, чи повернути тобі твоє життя", - каже Розі Макґоуен.

Позбутись опіки свого батька Брітні Спірс намагається вже не перший рік, у 2020 суд залишив це право за ним. Нові свідчення і підтримка колег, звісно, можуть змінити ситуацію. Утім, битву за звільнення Брітні її адвокатам таки доведеться вести в американських судах.

Нагадаємо, Брітні Спірс перебуває під опікою батька від 2008 року, після того, як вона потрапила в психіатричну клініку через проблеми з алкоголем і наркотиками.

Однак останніми роками співачка намагається позбавитись опікунства і мати можливість самостійно розпоряджатися своїм життям і фінансами.

А не так давно шанувальники зірки відновили рух #FreeBritney, який започаткували фанати зірки ще 2009 року після рішення суду про призначення опікуна для співачки – її тата. На такі дії їх наштовхнула поведінка виконавиці, її дивакуваті танці, відео, де ходить туди-сюди і швидко говорить. Шанувальники зрозуміли, що Спірс таким чином подає сигнали

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