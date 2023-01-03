Забрали в сім’ї і видавали за своїх: на Херсонщині мешканці села врятували від депортації десятки дітей з інтернату

До Росію примусово вивозять малюків із дитбудинків та інтернатів, та понад 50 дітей вдалося сховали від окупантів співробітникам Центру соціально-психологічної реабілітації та мешканці села Степанівка на Херсонщини. За цими дітьми приходили російські військові в супроводі ФСБ.

У центрі соціально-психологічної реабілітації на Херсонщині живуть діти-сироти або ті, що опинилися в складних життєвих обставинах. Його директор Володимир Сагайдак розказує, що найстрашніше було під окупацією - це страх, що дітей можуть силою забрати та вивезти до Росії. “Я зрозумів, коли прийдуть росіяни буде проблема. Тому що 52 дитини на такий заклад - це гарна картинка для Росії, для пропагандистів. Ми порадилися з колективом і почали ховати дітей”, - розповідає Володимир.

За деякий час сюди прийшли агенти ФСБ з російськими солдатами, щоби забрати дітей. “Розкурочені ПК, які були. Вони повитягували все, що їм треба, бо думали, що тут є якась секретна інформація. Вони говорили, що працюємо по американским методикам”, - додає чоловік.

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Дітей сховала громада - всіх розібрали в родини. Оксана Коваль працює в цьому центрі, до себе додому взяла трьох дітей: дев’яти, восьми та трьох років. Людям, що цікавилися в неї, звідки вони, казала, що це племінники. Про всяк випадок, щоб хтось не доніс на неї окупантам. “Два брата та сестру ми забрали до себе додому. Вони жили у нас 2 місяці. Травень-червень місяць повністю. Ми за ними дивились. Це була, як наша родина. Ці діти зараз в прийомній сім’ї, але говорити, де вони, я не можу”, - каже Оксана.

Люди допомагали продуктами. “Ті, які розуміли, що у нас діти, яких ми переховуємо – намагалися нам навіть допомагати. Допомагали молоком, давали безкоштовно, хтось картоплю приносив, хто брали з нашими дітками гралися. Найважче – це переживали, щоб дійсно, як казали вже, щоб не прийшли. Щоб просто не прийшли до хати”, - розповідає жінка.

Поки люди переховували дітей, в центрі соціально-психологічної реабілітації лишалося 15 сиріт з Миколаївщини, яких в липні привезли з лінії фронту. “Вони там жили в підвалі, їли те, що приготовили на вогнищі. І ці 15 дітей я не зміг сховати. Вони були на контролі росіян”, - розповідає директор центру.

В іншому інтернаті в Херсоні забирали молодших дітей. Наталія, яка живе з ним по сусідству розповідає, що бачила, як російські військові забирали дітей трьох, чотирьох і п’яти років. "Звичайно, я переживаю за них, вони ж маленькі діти. Вони просто покинуті діти. Ми не знаємо, де вони, що з ними сталось і куди їх повезли", - каже жінка.

За даними Міністра оборони України, Росія депортувала понад 13 тисяч українських дітей.

Володимир та громада села на Херсонщині, заховавши їх від окупантів, урятували від депортації п'ятдесятьох двох дітей.

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