Забрали з ліжка: подробиці скандальної мобілізації водія на Закарпатті

Водій, якого мобілізували на Закарпатті, пояснив, де він зараз перебуває.

На Закарпатті виник скандал із водієм автобуса спортивного клубу з Вінниці. Він привіз дітей на змагання і його одразу мобілізували та відправили на полігон.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Валерія Кузнєцова.

Водія на Закарпатті забрали буквально з ліжка

Спортсмени з Вінниці приїхали до Ужгорода на змагання, проте посеред ночі мобілізували їхнього водія автобуса.

"Дзвінок від водія. Повідомляє що його загружають в автобус і везуть в військкомат", - каже тренер Валерій Довбня.

Валерій Довбня

40-річного Михайла Поліщука забрали буквально з ліжка представники Закарпатського ТЦК, які прийшли до приватного хостелу разом з поліцією.

"Так вони зайшли, одні по номерах, інші по поверхах, хтось на задньому подвір'ї. Я питаю, що відбувається, вони кажуть планова перевірка документів у хлопців. Я не чекала, що зараз завалиться сюди 25 чоловік", - каже менеджерка готелю Наїра Матевосова.

Готель, звідки мобілізували водія

Що каже мобілізований водій з Вінниці

ТСН вдалося зв'язатися з Михайлом Поліщуком, якого мобілізували на Закарпатті. Він вже на полігоні у Рівненській області. Чоловік розповів, що повідомив військових про відповідальність за дітей, але на тих це враження не справило.

"Збирайте речі, їдете з нами. Я кажу привіз дітей на змагання: 26 дітей і тренер. Привезли у військкомат і позабирали у нас телефони", - каже водій автобуса Михайло Поліщук.

Коментар ТСН мобілізованого водія

Колега Михайла – Віталій, якому довелося їхати в Ужгород за дітьми, шокований діями військкомату.

"Не можна забирати людину з другої області, ну дайте йому повістку, нехай пройде вдома, тут ніхто не тікав, воєнкоми приїжджали, ніхто не тікав. А забрати так – це не по людськи зробили", - каже водій автобуса Віталій Трач.

Військовий комісар переконаний, що все законно

Натомість військовий комісар Ігор Тищук вважає, що його підлеглі діяли за законом

"Особисто моє – правильно. Офіційні коментарі звертайтесь ОТЦК, а те що моє особисте - я вам сказав", - сказав керівник Ужгородського РТЦК СП Ігор Тищук.

Коментар військкома ТСН

На запит ТСН у військкоматі пообіцяли прокоментувати ситуацію пізніше. Натомість на своїй сторінці у соцмережі ТЦК повідомив: "Було виявлено громадянина, який не надав інформації про перебування на військовому обліку. При уточненні військово-облікових даних з’ясувалось, що у громадянина законних підстав на відстрочку по мобілізації немає і останній безпідставно уникає військової служби".

Водій Михайло запевняє - від призову не ухилявся. Пішов би у військо, як тільки отримав повістку. Чоловік обурений саме методами військкомів, які не дали йому навіть попрощатися з родиною.

"Коли я пройшов комісію, я сподівався що мене відпустять, мене так не відпустили. Вже зранку нас в бус погрузили і ми поїхали в Рівненську область, де я зараз перебуваю", - каже мобілізований водій автобуса Михайло Поліщук.

Пояснення юристки

Представники ТЦК справді мають усі повноваження, аби вручити повістку людині з іншої області, пояснює ТСН юристка Поліна Марченко. Проте у випадку з Михайлом Поліщуком саме спосіб її вручення був поза рамками закону.

"Перше - чому РТЦК взагалі зайшли у номер, де проживає людина. Друге, те що вони силою забрали людину. У представників РТЦК немає такої функції і взагалі нема таких повноважень, як доставляти людину кудись проти її волі. Тобто це було викрадення людини ст. 146 кримінального кодексу України", - каже юристка Поліна Марченко.

Юристка радить у таких випадках привертати увагу громадськості і чітко проговорювати відмову їхати будь-куди з представниками військкомату.

"Якщо людина це проговорила, вона розпочала юридично правильну процедуру, що її викрадають. Далі важливо як прореагує родина щоб почали фіксацію злочину, написати заяву в поліцію, ДБР. Що людину викрали і незаконно утримують", - пояснює Поліна Марченко.

Колеги ж пана Михайла кажуть, що в рейси їздити не бояться, бо стоять на обліку і законів не порушують. Але от Закарпаття тепер оминатимуть.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Привіз дітей на змагання - опинився в ТЦК, а через добу вже на полігоні!

Нагадаємо, на Закарпатті до хостела, де перебував цей водій і багато інших чоловіків, завітали представники військкомату та забрали тих, хто там перебував.

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