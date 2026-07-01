«Забрали до ТЦК чоловіка, який не бачить і не розмовляє»: подробиці скандалу у Чернівцях

У Чернівцях громадська діячка з’ясовує обставини, за яких незрячого та нерозмовляючого чоловіка повезли до мобілізаційного центру / © ТСН

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В Україні триває мобілізація, під час якої днями у Чернівцях, за словами місцевої громадської діячки Любові Свіріденко, патрульні поліцейські відвезли до ТЦК повністю незрячого чоловіка, який, крім того, не може навіть розмовляти та пересуватись без сторонньої допомоги.

За даними Любові Свіріденко, чоловік сидів на підвіконні магазина, тому як його мати в цей час здійснювала покупки у цій крамниці і, відповідно, залишила сина на вулиці, щоб не створювати незручностей в магазині ні йому, ні іншим покупцям.

«Цей чоловік, Артем, не розмовляє, він не бачить, не користується телефоном, у нього важка форма захворювання, а вони його силою посадили в машину, завезли до ТЦК. Там з’ясувалось, що він недієздатний, після чого його вивели на вулицю і залишили на лавочці. На спеці. У нас близько 40 градусів температура повітря», — розповіла в коментарі для ТСН.ua Любов Свіріденко.

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Та продовжила: «Коли мати цього чоловіка вийшла з магазину на вулицю, то, відповідно, побачила, що Артема там вже немає. Вона перебігла через дорогу, де була поліція. За допомогою камер було з’ясовано причини (зникнення чоловіка — ред.)».

Згодом, за її словами, чоловіка було знайдено у Чернівцях.

«У нього стався зрив. Після цього він всю ніч кричав, не спав. Щодо його документів — з ними у нього все в порядку. Там чітко зазначено, що він є недієздатним», — каже Любов Свіріденко.

Окремо у своєму іншому коментарі, у соцмережі, вона розповіла, що свого часу Артем, до своєї інвалідності, отримав важку травму очей в окупації.

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Резюмуючи, в коментарі для ТСН.ua вона зазначила: «Завтра я зустрічаюсь з цими патрульними, з екіпажем. Я цього так просто не залишу. Я написала звернення і до поліції, і до представництва Уповноваженого із захисту прав людини у Чернівецькій області. Хочу покроково з’ясувати, як все відбувалось. Сьогодні я спілкувалась з керівництвом поліції, якому пояснила, що ця людина має інвалідність. Будемо покроково розбиратись. Треба проводити навчання для поліцейських, які на вулиці спілкуються із людьми з інвалідністю — допоможуть людині перейти дорогу чи завезуть у якесь інше місце».

Мобілізація у Чернівцях: патрульні кажуть, що були разом з ТЦК

Своєю чергою, у патрульній поліції Чернівецької області після розголосу цю ситуацію прокоментували, зазначивши, що це був спільний рейд правоохоронців з представниками ТЦК та СП.

«Під час служби спільно з військовослужбовцями ТЦК та СП виявили громадянина, який на вимогу надати документи для встановлення особи не відреагував і жодних документів не пред’явив. Громадянина запросили до ООЦМ (обласний центр мобілізації — Ред.) для перевірки інформації щодо можливого порушення вимог мобілізації. Там було встановлено особу, а також, що за результатами проходження військово-лікарської комісії громадянина визнаний непридатним до військової служби. Про місцеперебування чоловіка патрульні повідомили його матір. Керівництвом управління ініційовано службову перевірку щодо дій патрульних», — повідомила прессслужба патрульної поліції Чернівецької області.

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