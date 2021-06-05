Забризкав пасажирку з 6-річною дитиною газовим балончиком: у Києві Bolt заблокував обліковий запис водія

У службі таксі наголосили, що у разі отримання ушкоджень пасажир може звернутися до компанії Bolt за страховим відшкодуванням.

У Києві служба таксі Bolt заблокувала обліковий запис водія , який забризкав пасажирку з 6-річною дитиною газовим балончиком.

Про це у коментарі ТСН.ua розказав керівник напряму замовлення поїздок компанії Bolt в Україні Сергій Павлик.

"Ми одразу заблокували обліковий запис водія і відключили його від платформи Bolt. Наразі ми з’ясовуємо всі деталі інциденту. Ми готові співпрацювати з поліцією та надати їй всю необхідну інформацію", - зазначив він.

Павлик наголосив, що усі поїздки Bolt застраховані. Тому у разі отримання ушкоджень пасажир може звернутися до компанії Bolt за страховим відшкодуванням.

"Закликаємо користувачів одразу повідомляти службу підтримки Bolt про будь-які проблеми, які виникають у дорозі", - зазначили у службі таксі.

"Ми просимо максимально детально зазначати обставини пригоди. Так, наприклад, повідомлення із розгорнутим описом ситуації грубого поводження з пасажиром є приводом для негайного блокування акаунта водія", - підсумував Сергій Павлик.

Нагадаємо, у Києві таксист забризкав пасажирку з 6-річною дитиною газовим балончиком після того, як вона відмовилася з ним їхати. Клієнтка таксі з дитиною не попередила водія про необхідність у салоні автокрісла. Це, за словами жінки, розлютило таксиста, спочатку він почав грубо лаятися, а потім застосував балончик.

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