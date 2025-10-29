ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
5403
4 хв

Забудьте про ванну: експерт пояснив, де у квартирі багатоповерхівки найвищий шанс вижити

Фахівець із безпеки розповів, чому «правило двох стін» поністю не захищає від уламків та назвав найміцніші місця в панельному будинку, якщо ви не встигли до укриття.

Олександр Марущак
правило двох стін

Де у багатоповерхівці найкраще перечікувати повітряну тривогу

Під час останньої атаки дронів на Київ (26 жовтня) загинуло троє людей, які не встигли спуститися до укриття і перебували у ванній кімнаті житлового будинку на Троєщині.

Оскільки Росія не виключає повторення таких терористичних нападів на місто, ми розпитали експерта з безпеки, де краще перебувати у квартирі багатоповерхівки, якщо тривогу оголосили занадто пізно і люди не встигли дістатися укриття.

«Правило двох стін» і смертельний обвал

За словами Ігоря Молодана, експерта з безпеки та керівника Центру корпоративної безпеки «Автоном Клуб», «правило двох стін» залишається ефективним під час повітряних ударів. Проте, як показав випадок на Троєщині, воно не є абсолютною гарантією порятунку.

«Перебування під час атаки у ванній кімнаті — це один із варіантів укриття, коли працює „правило двох стін“. Але дві стіни можуть і не врятувати, коли у будинку після атаки ворожого дрону стається суцільний обвал перекриття, як у випадку на Троєщині. Люди перечікували тривогу у ванній кімнаті, коли стався обвал. На жаль, у таких випадках вже нічого не врятує — ні три, ні чотири стіни», — пояснює Ігор Молодан.

Де ховатися у багатоповерхівці, якщо не встиг в укриття?

Експерт наголошує: якщо поряд немає надійного підвального чи напівпідвального приміщення, або до нього далеко йти, а ворожі дрони вже чутно над мікрорайоном, слід залишатися у квартирі і у такому випадку й ванна буде надійним укриттям.

«Перечікувати тривогу треба за двома стінами. Це може бути приміщення, де немає вікон: коридор, ванна, туалетна, комірчина. Якщо це багатоповерховий будинок, то найкраще тривогу перечікувати на сходовому майданчику або біля шахти ліфту — це найбільш міцна конструкція у будинку, звичайно, якщо він не монолітний. Більшість у нас, до речі, панельні. Люди можуть перечекати тривогу на першому поверсі будинку, а якщо буде змога, можуть перейти у підвальне або напівпідвальне приміщення, якщо воно є в будинку. Тут вже залежить від того, куди встигає людина дістатися після оголошення тривоги», — пояснює експерт.

Чому ванна кімната залишається безпечною?

Ігор Молодан наголошує, що ванна кімната є одним із безпечніших місць, оскільки вона захищає від супутніх уламків.

«За правилом „двох стін“ ми ховаємося, щоб не отримати ушкоджень від супутніх уламків під час вибуху. А супутні уламки утворюються від скла на вікнах. Саме вони найбільша небезпека для людей, звісно, що після уламків від БПЛА. А зараз ворог начиняє їх касетними зарядами зі шрапнеллю. Як це вже траплялося не раз під час повітряних атак у прифронтових містах», — розповідає експерт.

Стіна ванни здатна врятувати людину від уламків. А розбите дзеркало чи плитка, за словами Молодана, не становлять суттєвої загрози, бо можна чимось прикритися або сісти подалі від дзеркала.

Як убезпечити квартиру: пожежогасіння та небезпечні предмети

Експерт також рекомендує прибрати з квартири предмети, які можуть стати супутніми уламками або створити додаткову небезпеку:

  • Уламки: «Там, де знаходяться люди, немає бути керамічних ваз біля вікон, або ножів та виделок, їх краще поскладати до шухляди. Такі речі можуть стати супутніми уламками».

  • Вибухо- та вогненебезпечні предмети: «Передусім непотрібно тягнути до оселі вибухонебезпечні предмети — гранати, снаряди, патрони. А також легкозаймисті рідини».

Щодо пожежогасіння, Молодан радить тримати у квартирі працюючий вогнегасник (контролюючи його термін придатності), а також довгий шланг для швидкого приєднання до труби, щоб загасити полум’я водою. Або принаймні тримати у квартирі відро, щоб швидко набрати води.

Нові загрози та небезпека після тривоги

Експерт зазначає, що найкращий варіант під час повітряної тривоги — бути в укритті, а якщо під час атаки в квартирі, то не підходити до вікон.

«Прилітають кулі навіть від ППО. Було багато випадків, коли вони потрапляли у автівки і в вікна квартир. А в Старих Петрівцях під Києвом, був випадок, коли куля влетіла чоловіку у спину, коли він йшов під час повітряної тривоги по вулиці, а це боєприпас довжиною у 5 сантиметрів, вагою у 50 грамів. Також варто дивитися під ноги, особливо, після повітряної тривоги бо „Шахеди“ можуть скидати міни „пелюстки“ та протитранспортні міни. Такі випадки були зафіксовані у Сумській, Чернігівській та Хмельницькій областях. „Шахеди“ літають всюди і можуть вибірково робити такі скиди», — наголошує експерт.

Російські FPV-міни «ждуни»

Крім того, Ігор Молодан попередив про появу нових, вкрай небезпечних боєприпасів, які діють за принципом FPV-мін:

«Росіяни використовують материнський безпілотник, який несе на собі два дрони, які можна назвати FPV-мінами. Вони сідають де наказує противник і знаходяться в режимі очікування, а коли приходить сигнал, що з’являється якась ціль — одразу атакують, злітаючи за 5-10 метрів від цілі. Такі, гатять по всьому і по військових, і по цивільних. Це дуже небезпечно. Поки щодо цього протидії немає, єдине, що в автомобілі можна поставити радар і хоча б за кілька секунд зреагувати на атаку», — підсумовує експерт з безпеки.

