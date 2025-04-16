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"Забута Богом Вищетарасівка": як жителі села на Дніпропетровщині виживають під час "сафарі" росіян
Російські окупанти дронами тероризують жителів села на Дніпропетровщині. Люди розповіли, як виживають.
Село Вищетарасівка на Дніпропетровщині живе майже без зв’язку, води, транспортного сполучення, аптек і під щоденними обстрілами.
До окупованого Енергодара звідти лише десяток кілометрів. Тож ворог наче в тирі полює на місцевих. Дрони цілодобово літають над хатами та городами. А особливий вид розваг окупантів — цілити по автівках.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.
У центрі Вищетарасівки незвично людно. То до села привезли гуманітарний допомогу- свіжоспечений хліб. Але саме такі черги за гуманітаркою і відстежує ворог. Цинічно цілить по нужденних. Тож місцеві добре засвоїли правило — скупчуватись не можна. По хліб намагаються ходити по одному: якщо пішов, брати собі і сусідам.
До Вищетарасівки довозять лише хліб, надто тут гучно. За рештою харчів та засобів гігієни людям треба їхати до сусідніх громад.
«Велика вантажівка, просто не може заїхати і завезти сюди продуктові набори. Людям доводиться самотужки добиратись до сусідніх сіл, аби забрати свою гуманітарну допомогу», — каже староста Вищетарасівки Олександр Сівак.
А вибратись з села — ще те випробування. Єдина соціальна маршрутка, що колись була, не ходить. Приватні перевізники теж не наважуються.
«Була у нас соціальна маршрутка, на разі через позицію американського президента фінансування скоротилося, поки благодійник, який її надавав шукає кошти на відновлення маршруту. У нас тут їздила маршрутка платна, але попала під дрон, і звісно більше не хоче», — зазначає Олександр Сівак.
Та найбільш болюче — закриття тутешньої аптеки. Найближча за тридцять кілометрів.
«Забута Богом Вищетарасівка: роботи немає, грошей немає, ні маршрутки, ні аптеки, нічого, ніде — абсолютно. Я їду скутером у Томаківку, беру повно: люди пишуть мені писульки, щоб я набрала ліків», — каже жителька села Галина Мачулка.
Звідси можна побачити окуповану Запорізьку АЕС в Енергодарі. Але попри близькість росіян — село намагається жити та господарювати.
Пані Віра у свої 83 навчилась швидко пересуватися городом. По-іншому тут не виходить: дрони прилітають зненацька. Жінка бідкається, через них ніяк не доведе до ладу полуницю. Бо ж льох, де можна перечекати наліт, на іншому боці ділянки.
Нещодавно ворожий дрон влетів прямісінько у її хату.
Садибу пані Тетяни розтрощив артилерійський снаряд. Знесло стіну, дах, вибило усі вікна. Ремонтувати нема ані сил, ані коштів. Підлатати хату допомогли.
Кожна друга хата у Вищетарасівці — розбита. Половина населення виїхала. Але ті хто лишився — уважно прислухаючись до звуків у небі, затято чепурять село до Великодня.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 8:00 16 квітня. Гучна ніч в Одесі! Гарячий фронт!
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 8:00 16 квітня. Гучна ніч в Одесі! Гарячий фронт!