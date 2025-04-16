"Забута Богом Вищетарасівка": як жителі села на Дніпропетровщині виживають під час "сафарі" росіян

Вищетарасівка / © ТСН

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Село Вищетарасівка на Дніпропетровщині живе майже без зв’язку, води, транспортного сполучення, аптек і під щоденними обстрілами.

До окупованого Енергодара звідти лише десяток кілометрів. Тож ворог наче в тирі полює на місцевих. Дрони цілодобово літають над хатами та городами. А особливий вид розваг окупантів — цілити по автівках.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

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У центрі Вищетарасівки незвично людно. То до села привезли гуманітарний допомогу- свіжоспечений хліб. Але саме такі черги за гуманітаркою і відстежує ворог. Цинічно цілить по нужденних. Тож місцеві добре засвоїли правило — скупчуватись не можна. По хліб намагаються ходити по одному: якщо пішов, брати собі і сусідам.

Люди у черзі за хлібом / © ТСН

До Вищетарасівки довозять лише хліб, надто тут гучно. За рештою харчів та засобів гігієни людям треба їхати до сусідніх громад.

«Велика вантажівка, просто не може заїхати і завезти сюди продуктові набори. Людям доводиться самотужки добиратись до сусідніх сіл, аби забрати свою гуманітарну допомогу», — каже староста Вищетарасівки Олександр Сівак.

А вибратись з села — ще те випробування. Єдина соціальна маршрутка, що колись була, не ходить. Приватні перевізники теж не наважуються.

Дата публікації 09:35, 16.04.25 Кількість переглядів 17 ТСН новини 8:00 16 квітня. Гучна ніч в Одесі! Гарячий фронт!

«Була у нас соціальна маршрутка, на разі через позицію американського президента фінансування скоротилося, поки благодійник, який її надавав шукає кошти на відновлення маршруту. У нас тут їздила маршрутка платна, але попала під дрон, і звісно більше не хоче», — зазначає Олександр Сівак.

Та найбільш болюче — закриття тутешньої аптеки. Найближча за тридцять кілометрів.

«Забута Богом Вищетарасівка: роботи немає, грошей немає, ні маршрутки, ні аптеки, нічого, ніде — абсолютно. Я їду скутером у Томаківку, беру повно: люди пишуть мені писульки, щоб я набрала ліків», — каже жителька села Галина Мачулка.

Аптека у селі не працює / © ТСН

Звідси можна побачити окуповану Запорізьку АЕС в Енергодарі. Але попри близькість росіян — село намагається жити та господарювати.

Пані Віра у свої 83 навчилась швидко пересуватися городом. По-іншому тут не виходить: дрони прилітають зненацька. Жінка бідкається, через них ніяк не доведе до ладу полуницю. Бо ж льох, де можна перечекати наліт, на іншому боці ділянки.

Нещодавно ворожий дрон влетів прямісінько у її хату.

Садибу пані Тетяни розтрощив артилерійський снаряд. Знесло стіну, дах, вибило усі вікна. Ремонтувати нема ані сил, ані коштів. Підлатати хату допомогли.

Кожна друга хата у Вищетарасівці — розбита. Половина населення виїхала. Але ті хто лишився — уважно прислухаючись до звуків у небі, затято чепурять село до Великодня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 8:00 16 квітня. Гучна ніч в Одесі! Гарячий фронт!

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 8:00 16 квітня. Гучна ніч в Одесі! Гарячий фронт!