“Забувай цю історію, зараз будемо робити інакше”: військовий, який пережив полон, розповів, як працює пропаганда РФ

Військового змушували зніматися в пропагандистських відео.
Військовослужбовець Національної гвардії України Віталій Голубков на позивний “Малий” потрапив у російський полон у 20-річному віці і зміг пережити 28 місяців знущань.
В ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua він розповів, як працює російська пропаганда.
За словами військового, росіяни змушували його зніматися в пропагандистських відео.
“Я зайшов до кімнати, дивлюся, стоїть камера на столі. Розумію, що зараз щось будуть знімати. І стоїть такий МГБ-шник здоровий у балаклаві. Каже: ти розумієш, що ти зараз робити будеш? Я кажу, що приблизно здогадуюсь. Він сказав, що бачить, я кмітливий хлопець, і мені не потрібно пояснювати інакше. Вибору немає, все одно мене змусять”, — каже Віталій Голубков.
Тоді зайшов журналіст і сказав розповісти історію, як він потрапив у полон.
“Я йому розповів, а він каже: забувай цю історію, зараз будемо робити інакше. Він починає перероблювати її, на листочку писати питання і відповіді”, — розповів військовий.
За його словами, пропагандист сказав розповідати на камеру, що його поранили українські військові, азовці, а росіяни приїхали на БТРі та “врятували”.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “ЛЮДИ в бараке ГОРЕЛИ! Пацаны СТОНАЛИ!” Відверте інтерв’ю очевидця теракту в Оленівці
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