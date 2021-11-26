Зачепили трубу: у Чернігівській області жителі двох сіл мерзнуть майже тиждень

Зачепили трубу: у Чернігівській області жителі двох сіл мерзнуть майже тиждень

Люди обіцяють вийти на протест.

Жителі двох сіл на Чернігівщині залишилися без опалення. Газогін, по якому отримували блакитне паливо чотири сотні домогосподарств, пошкоджено технікою місцевої агрофірми. Газову трубу зачепили, коли підпушували дряпаком поле на глибині 35 сантиметрів.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 26 листопада.

В агрофірмі кажуть: металева труба мала би залягати ледь не на метр у землю і газовики повинні були б встановити попереджувальні знаки. Однак у "Чернігівгаз" переконані, що труби закопані правильно. І попереджувальні стовпчики про газогін теж були. Але їх нібито постійно крадуть на металобрухт.

Газовики аграріям нарахували понад півтори сотні тисяч збитків. А дати людям тепло обіцяють, коли заварять трубу.

Селян такі невизначені терміни не влаштовують - кажуть, якщо до суботи в їхніх домівках не буде тепло, перекриють трасу.

Жителі двох сіл у Чернігівській області залишилися без опалення

Як повідомлялося, дитячому садку на Київщині в селі Кодаки Обухівського району стався вибух. Зруйновано частину будівлі. Сталося це, за попередньою інформацією, через витік побутового газу. Відсутність опалення врятувала дітей.

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