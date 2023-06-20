Зачинені та фейкові укриття на мапі: у поліції прокоментували підозру чиновнику КМДА

Слідчі поліції Києва спільно зі співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань НПУ встановили причетність ще одного чиновника до загибелі осіб біля укриття.

У поліції Києва повідомили подробиці про вручення підозри директору Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роману Ткачуку. Зокрема, на мапі укриттів Києва були позначені бомбосховища, яких не існувало або вони були зачинені.

Про це ТСН.ua повідомили в поліції Києва.

У поліції наголосили, що через службову недбалість укриття, які були нанесені на мапу, були закриті або взагалі не функціонували. Столична ж влада ігнорувала скарги киян.

"Внаслідок службової недбалості директора Департаменту муніципальної безпеки кияни, будучи введеними в оману інформацією, розміщеною на мапі укриттів міста Києва, після оповіщення про загрозу повітряної атаки вирушали за адресами, за якими укриттів не існувало або вони були зачинені чи непридатні для використання, чим наражали себе на небезпеку. З цього приводу від 24 лютого 2023 року до 1 червня 2023 року на адресу очолюваного підозрюваним Департаменту надійшло понад 400 скарг громадян, які були проігноровані", - повідомили в поліції.

Через неправдиву інформацію на мапі укриттів міста Києва на адресу директора Департаменту муніципальної безпеки зверталися і голови районних у м. Києві державних адміністрацій та власники приміщень, в яких, згідно з цією мапою, повинні розташовуватися захисні споруди цивільного захисту.

"Крім того, 1 червня 2023 року в Деснянському районі міста Києва від дії уражальних факторів вибуху ракети загинуло троє людей, зокрема малолітня дитина, ще семеро громадян отримали травми різного ступеня тяжкості. Встановлено, що загиблі особи після сигналу оповіщення "Повітряна тривога" намагалися потрапити до укриття, розташованого у приміщенні комунального медичного закладу. Однак двері до приміщення, де розташоване укриття, їм не відчинили та, як наслідок, люди загинули і отримали травми біля входу до медичного закладу", - зазначили в поліції.

Директорові Департаменту муніципальної безпеки КМДА інкримінують ч. 2 ст. 367 КК України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Йому загрожує від двох до п'яти років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Зачинені укриття в Києві

В ніч проти 1 червня російська армія випустила в напрямку Києва 10 ракет "Іскандер". Унаслідок атаки загинули троє людей, серед них 9-річна дитина. Вони прийшли, щоб заховатися, до укриття, проте воно було зачиненим.

Після гучного скандалу суд призначив трьом посадовцям запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, охоронцеві медзакладу – у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативи.

Також у столиці вирішили перевірити всі бомбосховища. Після цього спалахнув скандал, оскільки туди закуповували дороге кухонне обладнання та барабани, хоча самі укриття все ще були не в належному стані.

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