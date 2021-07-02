Задихнулись від випарів: рідні загиблих в колодязі батька і сина в Одеській області розповіли подробиці трагедії

Задихнулись від випарів: рідні загиблих в колодязі батька і сина в Одеській області розповіли подробиці трагедії

Щойно люди опинились на глибині, одразу задихнулись.

У селі Козацьке Одеської області 9-річний хлопчик та його батько загинули у закинутому колодязі.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Багатодітна родина випасала худобу на пасовищі біля села. Молодший син вирішив оббігти його, щоб відігнати корів, але раптом зник. Спочатку батьки думали, що він побіг додому- обшукали усе село, і не знайшли дитину.

Згодом вирішили перевірити пасовище, де ще з радянських часів залишилися закинуті земляні ємності, де зберігалась продукція колишнього винзаводу. В одному з таких колодязів і лежав малий. Попередньо - у високій траві він не побачив отвору і впав на глибину в понад 5 метрів. А там отримав смертельне отруєння парами метану.

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Батько кинувся діставати сина, але щойно скочив униз, знепритомнів. Після отруєння шкідливим газом він теж не вижив. «Там буряни і там яма була, як земля, і він не побачив і впав туда. Потім пішов чоловік, ми його обшукали, пішов чоловік і він хотів сина врятувати», - розповідає дружина і мама загиблих Анжела Ротару.

На поверхню тіла загиблих вже діставали рятувальники у кисневих апаратах.

«Батько кинувся діставати і там залишився. В одному із колодязів здається чи отрутохімікати, чи мазут. Вони задохнулись, вони не загинули, а задохнулись», - переконує сусід загиблих Віктор.

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