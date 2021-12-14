Задихнулося ще до появи на світ: деталі скандалу у приватному пологовому столиці, де загинуло немовля

Задихнулося ще до появи на світ: деталі скандалу у приватному пологовому столиці, де загинуло немовля

Лікар невчасно призначив кесарів розтин і дівчинка задихнулася. Медикові загрожує до 3 років позбавлення волі.

Довкола приватного пологового у Києві виник скандал. Прокуратура вручила підозру лікареві-гінекологу, якого звинувачують в смерті новонародженої Віри Косогової. Це сталося понад рік тому. Судмедекспертиза встановила, що лікар невчасно призначив кесарів розтин і дівчинка задихнулася. Медики звинувачення відкидають. Матір дитини розказує ще й про знущання з неї та дитини у закладі.

Про це йдеться 14 грудня у сюжеті ТСН.19:30.

Усю вагітність за донькою Ліди спостерігали у приватному пологовому у Пущі-Водиці. За 2 тижні до пологів жінка відчула біль унизу живота, почалась кровотеча. Лідія одразу ж поїхала до пологового, проте лікарі повернули її додому. Вдома кровотеча минулася.

Настав день пологів. Ліду під'єднали до датчика КТГ — моніторингу, що стежить за серцебиттям дитини.

"Живіт просто розривався від болю. Я попросила епідуральну аналгезію, мені від’єднали датчики КТГ і протягом 40 хвилин не було даних про серцебиття", — розповідає жінка.

Коли під'єднали назад — серця вже не було чути. Дівчинка народилася з мертвим мозком. Але лікарі, за словами Ліди, це спочатку приховували.

Віра сама не дихала. Температуру тримали їй штучно. Увесь цей час, каже Ліда, їхній доньці кололи адреналін, аби підтримувати життєдіяльність. Жінка зафільмувала шприц із ним. За її словами, медики просто не хотіли фіксувати факт смерті.

Також жінка скаржиться на ставлення лікарів та директора клініки до неї і чоловіка.

"Вони так і не сказали що була асфіксія. Розповідали, що це карма, божа воля, головний лікар заявив, що це моя матка задушила дитину. Сказали, що це я нагрішила дуже сильно, що я ще молода і можу народити здорову дитину", — згадує Лідія.

Віра померла вже у паліативному відділенні іншого закладу Києва. Немовля прожило лише 55 днів. Провадження розпочали за статтею "неналежне виконання службових обов'язків" лікарями. Судмедексперти встановили, що Ліді потрібен був терміновий кесарів розтин, який зробили пізніше, ніж на годину.

Підозру вручили акушерові-гінекологу Миколі Коваленку, який робив кесарів і того дня був черговим.

Директор пологового в коментарі ТСН відмовив, натомість запросив на екскурсію, та за годину передумав і знову відмовився. Підозрюваний свою позицію для ТСН озвучив телефоном і заявив, що винним себе не вважає.

Усього за вагітність та пологи Ліда з чоловіком заплатили понад сто тисяч гривень. Випадок Віри вважається нетяжким злочином, тож лікареві загрожує до 3 років позбавлення волі. Нині він перебуває на роботі.

Нагадаємо, що чоловік затряс до смерті 3-місячне немовля.

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