Задимлення через пожежі на Київщині: для кого смог може бути небезпечним і чому варто берегтись

Рятувальники кажуть, що горіння торф'яників - явище сезонне і переконують, що контролюють ситуацію. Водночас лікарі радять берегтись від впливу забрудненого повітря.

Чадний дим накрив Київщину. Уже третій дeнь поспіль, одразу в кількох районах області – Бучанському та Вишгородському - палають торфовища.

Як йдеться у сюжеті ТСН, кіптяву швидко розносить вітром, через це чи не у всьому Києві поволока і неприємний запах у повітрі. У ДСНС кажуть, що горіння торф'яників - явище сезонне і переконують, що контролюють ситуацію.

Зокрема у Димері на Київщині вже кілька днів горить родючий шар ґрунту, торф. І таких займань по всій області з десяток.

Київ і область – у диму: рятувальники другу добу гасять торф'яники

Київщина - багата на поклади торфу. Горить - регулярно. Цьогоріч займання розпочалися ще наприкінці серпня, рятувальниками вже вдалося локалізувати більшість з них. Деякі - тліють досі.

Вогнеборці заливають осередки водою і розкопують лопатами. Хоч площа й не велика, але чад йде у повітря.

Навіть невеликі осередки займання разом, у купі, в різних місцях здіймають в небо тонни твердих частин продуктів згорання. Далі вони скупчуються над містами і селами у вигляді смогу.

Вранці дихати димом і зачиняти вікна довелось у багатьох районах столиці. Навіть у передмісті люди знімали мглу на камеру і викладали до Мережі.

Найгірші показники - сто зі ста - автоматична система моніторингу повітря зафіксувала на правому березі та столичному Подолі. Та не торф’яниками єдиним, дим до мегаполісу тягне з Чорнобиля. Відомо, що за Прип’яттю, на кордоні з Білоруссю, теж горить. Роботу рятувальників там ускладнюють міні поля і зруйновані мости. Не сприяє гасінню і погода: суха і маловітряна. Дощів, які могли б допомогти гасінню - метеорологи не прогнозують.

"Вітер на території України, переважно в Київському регіоні - переважає з півночі, з північного заходу. Протягом наступних кількох днів він особливо змінюватися не буде. Це якраз сприяє тому, що всі ці продукти згорання будуть переноситись до столиці. Єдине, що можна сказати - його швидкість не надто інтенсивна і якогось швидкого перенесення не буде. Відчувається задуха", - каже синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Такий стан повітря не є смертельно небезпечним, але це неабияка небезпека для дітей, алергіків і людей з хворобами дихальних шляхів. Дим може спровокувати нежить, закладеність носа, головний біль і запаморочення, тож лікарі радять берегтися.

Задимленість спостерігається не лише Київщині. На півдні та сході країни внаслідок ворожих обстрілів регулярно палають ліси і поля. Копотить і на заході. По всій країні на полях і присадибних ділянках люди палять непотріб, попри заборону. Це - найголовніша причина займань на Київщині, кажуть рятувальники.

Фахівці кажуть, що щороку, приблизно в цей час значно активізується загорання. Це пов’язано з тим, що в багатьох місцях - польові роботи. Люди починають спалювати траву, багаття і вже воно перекидається на торфовища.

Кожне із займань - вогнеборцям доводиться ліквідовувати вручну. Аби облегшити роботу і хоч якось зменшити у повітрі кількість шкідливих речовин рятувальники закликають не палити сухостій.

Нагадаємо, станом на ранок 2 вересня Київ опинився на другому місці світового рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям.

Станом на 16:25 Київ у рейтингу найзабрудненіших міст світу опустився із другої на 39 сходинку. Нині індекс забруднення повітря у столиці становить 53 (помірний рівень забруднення – ред.) за норми у 50.

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