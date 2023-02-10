Задіяли 8 літаків та 3 кораблі: у Повітряних силах прокоментували масовану ракетну атаку Росії

Під час масованої ракетної атаки 10 лютого Росія застосувала 8 ворожих літаків та 3 кораблі ракетоносці, які дислокуються у Чорному морі.

Про це для ТСН.ua розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, протиповітряній обороні вдалося знищити десятки російських ракет.

"Бачимо, що Захід атаковано, атаковано Центр, столицю, Південь, Схід. Усі працюють як можуть, враховуючи всі сили та засоби які в нас сьогодні є", - наголосив Юрій Ігнат.

Ракетна атака окупантів 10 лютого

Зранку 10 лютого Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. На жаль, у деяких областях зафіксовані "прильоти". Ціль - об'єкти інфраструктури і житлові будинки. Внаслідок ракетних ударів є поранені цивільні люди.

Через обстріли низка населених пунктів залишилась без світла і водопостачання, запроваджено аварійні відключення. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок масованої ракетної атаки пошкодження енергетичних об'єктів відбулося у шести областях. Зокрема, є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури. Найскладніша ситуація наразі у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

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