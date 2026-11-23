Сей / © ТСН

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Приїхав із Японії, щоб допомагати українцям, а згодом став до лав ЗСУ. 48-річний Сей — будівельник за фахом: волонтерив, долучався до будівництва й віддавав власні заощадження на підтримку України.

Після загибелі друга, українського військового, вирішив і сам воювати. Тепер у 7-му окремому розвідувальному батальйоні опановує керування дронами й вивчає українську. А після перемоги мріє залишитися тут, щоб відбудовувати зруйноване.

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Про його вибір і людей, які стали побратимами — у сюжеті ТСН.

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Від волонтерства та донатів на 6 мільйонів єн — до рішення йти на фронт

Цей усміхнений чоловік — 48-річний громадянин Японії Сей. Родом із міста Мацуе, що біля Хірошіми. За фахом — будівельник, приїхав в Україну 2023 року, щоб підтримати українців у боротьбі за свободу. Будував ресторан у Харкові, притулок для тварин в Ірпені, допомагав грошима — як каже сам, давав тим, хто потребував. Загалом витратив на донати майже 2 мільйони гривень («6 мільйонів японських єн»).

Коли Сей ухвалив рішення їхати в Україну, його друзі та знайомі були в шоці. Однак батько підтримав.

Сей, військовий 7-го окремого розвідувального батальйону: «Але мій тато сказав: „Якщо я помру, тобі не обов’язково повертатися, їдь і допоможи хлопцям в Україні“. Бо я хочу залишитися тут. Гамбате — я вболіваю за вас! Ось чому!»

Три роки японець з-під Хірошіми допомагав українцям як волонтер, але коли на війні загинув його друг — український військовий Павло, вирішив приєднатися до ЗСУ.

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Сей, військовий 7-го окремого розвідувального батальйону: “Мотивація, мотивація, уммм… Бо Путін живий».

«Одразу пішов як справжній камікадзе на дрон FPV»: як японець опановує безпілотники

Нині Сей — у команді операторів БпЛА 7-го окремого розвідувального батальйону. Він годинами сидить за симулятором і вчиться управляти дронами — дуже цілеспрямований й товариський. Нові побратими відзначають його чесноти.

«Квіз», військовий 7-го окремого розвідувального батальйону: «Одразу пішов як справжній камікадзе на дрон FPV — певне, у крові в нього це залишилося. На симуляторі у нього все виходить… Плануємо за нагоди виходити — тренуватися на справжніх дронах. Ще один стереотип про японську команду, яка прибирала на стадіонах… Гарно працює у господарстві».

«Рубік», військовий 7-го окремого розвідувального батальйону: «Я здивований був, як і більшість наших. Мушу сказати, що хлопець із дуже великим натхненням. Тому що на питання, як так сталося, що ти тут, він сказав: він хоче відплати. Тим своїм старанням… І говорити йому не треба: „Давай, літай“».

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Те, що японський новобранець справді наполегливий, важко не зауважити: поворот за поворотом він проходить віражі на уявних дронах, опановуючи техніку управління БпЛА. Попри складність, навчання сприймає з позитивом.

Сей, військовий 7-го окремого розвідувального батальйону: «Дуже важко, але весело! Я хочу знищувати окупантів (в оригіналі ненормативна лексика — ред.)».

Вивчає українську мову, звертається до земляків і мріє відбудовувати Україну

Сей із Японії дуже хоче більше дізнатися про українську культуру й добре вивчити мову.

Головні слова українською для порозуміння уже вивчив: «Добрий ранок, добрий день, вітаю! Путін — хло» (сміється).

А ще Сей підготував спеціальне звернення до своїх земляків в Японії. Для того, щоби виголосити це, він попросив листок і ручку й написав промову, яку хоче, щоби почули вдома.

Сей, військовий 7-го окремого розвідувального батальйону: «Україна бореться заради того, аби зберегти свою країну, свої родини і свою культуру. А Росія прагне це загарбати, усе забрати в України. Якщо у світу зникне інтерес до України, то так і станеться. Розповідайте про Україну, говоріть про Україну! Світ має знати про Україну! Шановні японці, будь ласка, підтримуйте Україну!»

Сей — не перший доброволець з Японії в українському війську. Цікаво, що тамтешнє законодавство забороняє японцям вступати до лав збройних сил інших країн. Сей це знає, але з цього приводу не переживає.

Сей, військовий 7-го окремого розвідувального батальйону: «Я не хочу повертатися в Японію, тому що я хочу ремонтувати будинки, дороги — я хочу усе відновлювати після війни. Слава Україні! Героям Слава!».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 16:00 23 листопада | Масовані удари, трагедія на Київщині, нова підозра Чернишову

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