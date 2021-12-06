Задоволення не з дешевих: скільки в Україні витрачають на домашніх улюбленців

Задоволення не з дешевих: скільки в Україні витрачають на домашніх улюбленців

Заводити тварину треба з розумом і відповідальністю, бо тисячі тварин, які мали дім, щороку опиняються на вулиці.

Домашні улюбленці приносять радість і втіху господарям. Дехто вважає свою тваринку другом, дехто майже власною дитиною. Та скільки коштує мати вдома "братів менших" і на що витрачається найбільше грошей, йдеться 5 грудня у сюжеті ТСН.Тиждень.

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Український кіт Степан став зіркою Instagram. Світова тепер знаменитість тепер отримує шквал замовлень. Спочатку він засвітився із блискучою сумочкою від одного з найдорожчих світових брендів, а потім відома спортивна марка вмостила на голову Степана свою шапочку. Ну а прославила Степана американська співачка Брітні Спірс. Минулого тижня вона запостила на своїй сторінці фото замисленого котика.

Степану — 13 років. Він харків'янин і вже має понад 800 тисяч підписників в Instagram. Степана називають символом сумних вечірок, бо на більшості фото і відео він замислено сидить на стільці поруч з різними коктейлями. Хоча власниця Степана каже: він не сумний, а засинає.

Але навряд чи більшість із нас думає про заробітки, коли вирішує взяти додому улюбленця. То що треба знати, щоб витрати на котика, песика чи навіть рибку не стали шоком.

Подряпини на стіні — справа улюблених котячих лап. Та ремонт — це лише один пункт витрат.

Собака

"Жити із собакою — не дуже дешево. Як мінімум, адекватне харчування – від тисячі до 2,5 тисячі за мішок. А таких нам треба два на місяць. Тобто це 5 тисяч", — розповідає журналістка Олена Шворак, яка є власницею 90-сантиметрового ірландського вовкодава Фунтика.

До ветеринара Фунтик ходить раз на рік — за щепленням. Якщо ж їхати у відпусткку, родина купує не лише путівку — доводиться платити сусіду за прогулянки, 200 гривень на день.

Акторка Ольга Сумська називає себе мамою двох блондинок чихуахуа. Каже, гроші на малих не рахує, однак ці песики потребують і свій гардероб. Костюмчики в магазинах можна купити за 150 гривень, а можна і за 2 тисячі. Інколи їм треба ще й манікюр та зачіски.

"Ми ходимо до грумера. Найдорожче — це пелюшки, одна пачечка більше 200 гривень. І їх треба кожен день міняти", — розповідає Сумська.

Якщо підходити до собачого бюджету з розумом, то ви не зіткнетеся з непередбачуваними витратами і звертати увагу треба не на розмір. Їдять такі малявки геть небагато. Проте основна стаття витрат — не тільки корм , а ще й відвідання ветеринарів, хоча б профілактичне. Це пов’язано з частими випадками генетичних вад у таких порід.

"Наприклад, панкреатит у маленького йорчика може обійтися в 30-40 тисяч гривень", — зазначає ветеринар Василь Алєксєнко.

Майже не носять гроші ветеринарам хіба що собаки благородної вуличної породи, адже їхнє здоровя міцніше. На таких собак витрати найчастіше хіба на щеплення (400- 450 грн) і щомісяну боротьбу з паразитами (200-300 грн).

А ще ветеринари кажуть, що собака має чистити зуби два рази на день, а раз на рік прийти до лікаря за голівудською усмішкою.

"Майже нікто нікому не чистить, але це потрібно робити, бо зубний камінь призводить до втрати зубів вже у 3-4-річному віці. 1200-1700 гривень за чистку зубів", — каже Алєксєнко.

В топ економних тварин потрапляє найвідданіша істота на світі — собака-дворняжка.

"Нашого улюбленця ми взяли з вулиці. Ми економимо на ветеринарах, на грумерах, на кормах. В плані їжі він зовсім невибагливий. Виходить у нас до тисячі гривень на місяць", — каже консультант зоомагазину Роман Атаманенко.

Найекономніші — прісноводні рибки

"Якщо брати рибку-півника,то це найекономніша тваринка. Недорогий акваріум із самим півником обійдеться від 500 до тисячі півтори гривень. Це сама рибка, акваріум, корм, деяка хімія і декор", — пояснює консультант зоомагазину.

Далі рибка проїдатиме менше сотні гривень на місяць. Скажімо, рибка-півник буде обходитися господарю 70-75 гривень на місяць.

Маленькі пташечки і хом'ячки

"Хвилясті папуги, амадини — 150-300 гривень на місяць. Це вже з наповнювачем і кормом", — зазначає Атаманенко.

Не на широку лапу живуть хом'ячки — 150-300 гривень на місяць. Щоправда, нерухомість для цих наших скромних улюбленців, птахів і гризунів, все ж доведеться придбати. 500-1500 гривень коштує клітка для хомяків, 1500-2000 гривень — клітка для папуг.

Коти

Для котів головне, на що йдуть гроші, — корм і наповнювач. Інколи додаються менш регулярні видатки — мисочки, профілактичні обробки, вакцинації.

Витрати на кота:

Їжа — 1500 грн;

Гігієна — 200 грн;

Миски — 50-2000 грн;

Дегельмінтизація, піпетка — 120-400 гривень;

Кігтєточка 180 — 15 000 гривень;

Щеплення від сказу — 400-480 грн на рік.

Німецьки котики харчуються вже на 4 000 гривень за одну. Огляд у ветеринара за потребою, але 100 євро — мінімум. Обігнали котиків у любові до розкошів маленькі породи собак, а за ними — породисті велетні.

Найдорожча — морська акваріумістика

Щомісяця власники морського акваріуму витрачають від 300 до 900 доларів. Ну а щоб встановити такий вдома, здається, фінансової межі нема.

"За великі шикарні проєкти, які будуть налічувати від 5 до 10 тонн, можна заплатити до 200-300 тисяч", — говорить Атаманенко.

Заводити тварину треба з розумом і відповідальністю, бо тисячі тварин, які мали дім, щороку опиняються на вулиці.

Нагадаємо, що Брітні Спірс оцінила кумедного кота Степана з України з вічно сумною мордочкою.

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