Задушили і обікрали: "продавцям меду", які вбили пенсіонерку у Львівській області, обрали запобіжку

Підозрювані у вбивстві були судимі.

У Львівській області люди, що представилися продавцями меду, вбили 80-річну пенсіонерку. Чоловікові та жінці обрали запобіжний захід.

Детальніше про нещасний випадок - у сюжеті ТСН.16:45 за 31 січня.

Знайшла убиту Марію родичка, що доглядала стареньку. Христина Вишньовська побачила відчинену хвіртку і двері. "Кликала її. Зайшла до хати, а в порозі було видно ноги на підлозі. Я подумала, що вона ще жива. Може, їй зле стало. Доторкнулася до руки, а рука кам’яна", - каже онука вбитої.

Жінка викликала поліцію і швидку. Згодом з’ясувалося, вбивство сталося ще два дні тому. Крім того, пенсіонерку пограбували. Загибла знала своїх вбивць, каже племінниця. Мовляв, літом у них купувала мед.

Того дня до будинку потерпілої зайшли чоловік і жінка. Вони назвалися продавцями меду, розповідають в поліції. "Один з учасників відволікав пенсіонерку. Інша учасниця мала вчинити крадіжку, але пенсіонеркою були вони викриті. Зав’язалася бійка. Смерть наступила в результаті механічної асфіксії, тобто в результаті удушення", - каже начальник Дрогобицького районного відділу поліції Василь Петрик.

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Після вбивства зловмисники вкрали мобільний телефон жінки, золоті прикраси, чотири тисячі гривень і втекли. За добу підозрюваних затримали. Ними виявилися місцева мешканка і житель Харкова. Обоє раніше суджені.

Зловмисникам вже обрали запобіжний захід. Суд арештував їх на два місяці без права внесення застави. Тим часом поліцейські перевіряють, чи причетні підозрювані до аналогічних злочинів. Продавців меду на вулицях Борислава бачили часто. Навідувалися ці люди і до сусідки вбитої, але вона їх прогнала.

Затриманій жінці інкримінують розбій. за цей злочин їй загрожує до восьми років. Спільника за вбивство можуть ув’язнити довічно. У поліції кажуть, що зловмисники полюють саме на літніх і самотніх людей. Їх легше обдурити. Правоохоронці вкотре нагадують пенсіонерам, аби ті нікого не впускали до хати і не вірили розповідям незнайомців.