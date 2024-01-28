Загадкова хвороба "Х": інфекціоністка Ольга Голубовська розповіла про нову світову загрозу

Cвіт готується до нової пандемії через загадкову хворобу "Х". За прогнозами ВООЗ, невідоме захворювання може бути у 20 разів небезпечнішим, ніж коронавірус.

Наскільки реальний спалах нової пандемії і як потрібно до неї готуватися сайту ТСН.ua розповіла в інтерв’ю відома лікар-інфекціоніст, професор Ольга Голубовська.

Ольга Голубовська

Збірне поняття та смертоносний прогноз

– Заява ВООЗ про нову пандемію схвилювала багатьох українців. Розкажіть наскільки загрозлива ця загадкова хвороба "Х" і чи взагалі можлива нова пандемія?

– Хвороба "Х" – це збірне поняття. Такою назвою позначено збудник, який гіпотетично може викликати нову пандемію. Спеціалістами обговорюється ціла низка можливих збудників, у тому числі, пандемічний варіант грипу та пташиний грип. Але поки немає ніяких чітких збудників, вони невідомі.

У 2018 році нас попереджали про нову пандемію і після цього попередження ми отримали вірус SARS-CoV-2, та збудник COVID-19. Як буде цього разу – ніхто не знає.

В 2021 році на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я нас попередили, що світу загрожує нова пандемія, її виникнення лише справа часу. Зараз ця тема знову обговорюється та лунають попередження від фахівців. Але ніяких збудників поки немає – все лише на рівні теорій та обговорень.

Хвороба "Х" – це збірне поняття / колаж ТСН.ua

– Кажуть, що хвороба "Х" у 20 разів буде більш смертоносною, ніж коронавірус. Чи це правда?

– Так. Фахівці саме так і кажуть, що світ чекає на нову пандемію, яка буде більш смертоносною ніж COVID-19. А коронавірус був дійсно дуже страшною хворобою, яка забрала багато життів. Але, насправді, це не найстрашніше, що вже було з людською популяцією.

На чиї плечі впаде нова пандемія

– Розкажіть, як Україна має готуватися до можливої пандемії?

– До цього мають готуватися, і я підозрюю, що вони вже готуються, насамперед наші системи протиінфекційного захисту, які були добряче пошарпані під час каденції пані Супрун (ексочільниця МОЗ України). Під словом "пошарпані", я маю на увазі, що у нас зруйнували санітарно-епідеміологічну службу. П’ять років наші учбові заклади не випускали епідеміологів!

Коли стався спалах коронавірусу – нам нарешті повернули головних санітарних лікарів та відновили підготовку епідеміологів. Тому наразі ситуація дещо краща, ніж була у 2019 році, хоча ще далека від досконалості. Тому сподіваюсь, все буде добре. Адже коронавірус ми пройшли не з найгіршим результатом, незважаючи на усю розруху у системі. Принаймні, без такої страшної госпітальної летальності, яка була у багатьох розвинених країнах світу.

Тому, думаю, що у разі виникнення нової пандемії, наші спеціалісти на місцях будуть, як завжди, все витягувати на власних плечах.

Про пандемію коронавірусу попереджали ще у 2018 році / Фото: Associated Press

Люди мають бути обізнаними

– За вашим прогнозом, коли ця загадкова хвороба "Х" може стати реальністю?

– Без поняття. Цього ніхто не знає, бо це абсолютно непередбачувана річ. Її можна передбачити у тому сенсі, як пишуть та говорять зараз фахівці, вона точно буде, а коли саме – цього ніхто не скаже.

Взагалі, ми живемо у такому світі, де біологічні загрози цілком реальні. На всесвітніх конгресах з біологічної безпеки, виступають ключові світові фігури, вони зазначають, що унікальні можливості секвенування геному роблять біологічні загрози для людей надзвичайно реальними. Вплинути на це ми, на жаль, ніяк не можемо. Тому маємо готуватися. Епідеміологи – по своєму профілю, щоб хворих було якомога менше, а клінічні лікарі – рятувати вже хворих людей аби вони своєчасно отримували терапію. Робота ж держави має бути спрямована на підвищення рівня обізнаності суспільства.

Робота ж держави має бути спрямована на підвищення рівня обізнаності суспільства / Фото: УНІАН

Краще б залишалося лякалкою

– Дехто зі скептиків каже, що новини про хворобу "Х" – це чергова лякалка, яка комусь дуже вигідна. Що ви думаєте з цього приводу?

– Можливо й так. Але, вибачте, якщо лякалка озвучується на такому високому рівні, то все виглядає надто серйозно. Адже у 2018 році нас теж попереджали про те, що буде пандемія. Відповідні експерти ВООЗ робили щодо цього заяви. А в цей час, в Україні, займалися руйнуванням санітарно-епідеміологічної служби…

Тому, коли подібні заяви робляться на такому високому рівні, а не десь на кухні, то до них варто дослухатися та ставитися дуже серйозно, а головне – готуватися. Як лікар скажу – краще б ці прогнози не здійснилися і залишилися лише лякалкою.

Про загрозу нової пандемії заявляють на високому рівні / Фото: Associated Press

Як потрібно готуватися

– Чи готова Україна до нової пандемії та ще й в умовах війни?

– Система готовності має бути. Наші епідеміологи, яких свого часу встигли облити брудом з ніг до голови, щорічно надавали прогнози по грипу та розписували, яким саме він буде. Реально оцінювалася готовність до епідемії кожного регіону, підраховувалося скільки є у наявності медичних препаратів, антибіотиків, тест-систем, чи достатньо у нас лабораторій та персоналу в них. Все це робилося щорічно.

Епідеміологи чітко нам прописували, що потрібно робити, якщо буде 10 або 20 тисяч хворих, а також яким має бути алгоритм дій, коли буде 100 або 200 тисяч хворих. Які лікарні потрібно буде перепрофілювати у першу чергу, де взяти додатковий персонал. Все це входить у поняття "готовність до пандемії". Згадайте, як в багатьох країнах підчас коронавірусу до лікарень повертали медиків-пенсіонерів, бо елементарно не було кому працювати з хворими.

Все, що я перерахувала, має і зараз перебувати у стадії підвищеної готовності. А ось чи ведеться така підготовка наразі, я не знаю, бо це не в моїй компетенції.

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